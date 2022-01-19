【強制檢測】美孚及深水埗區錄不明源頭個案　張竹君呼籲居民自願檢測

▲ （梁偉榮攝）

本港爆發第五波疫情，社區傳播鏈未斷。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業下午出席疫情記者會，交代本港疫情最新情況。今日（19日）新增16宗確診個案，包括2宗本地源頭不明個案、4宗與輸入個案相關個案、1宗本地個案。

初步陽性個案當中，包括一名58歲女士，她是地利亞修女紀念學校（百老匯）老師，該校有兩兄弟確診，涉及43歲巴基斯坦籍確診女病人的群組。58歲老師曾在學校監考，監考的班級中，其中一位是確診人士。同一時間考試的學生都需要檢疫。該名老師曾到新港城、眾安商場地下街市買菜，鑽石山看中醫，當時曾一起等候人士需要檢測。

故此除了58歲老師初步陽性外，有關巴基斯坦家庭引起的群組感染再擴大，包括確診家庭兒子的同場考試同學、該名同學一名家人以及3名朋友初步確診，累計7人染疫。

張竹君形容位於美孚地利亞修女學校的情況奇怪，未知道是否有超級傳播者，因為考試時學生都戴上口罩，過去都比較少類似的確診。她又指出美孚及深水埗區錄不明源頭個案，而且行蹤多處且未找出源頭，呼籲居民自願檢測。

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記者：伍瑋瑋