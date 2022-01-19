  • 19°C
香港時間 : 2022119日 (週三) 17:21
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 李嘉欣 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【強制檢測】美孚及深水埗區錄不明源頭個案　張竹君呼籲居民自願檢測

社會 17:03 2022/01/19

分享：

熱門 李嘉欣 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

（梁偉榮攝）

本港爆發第五波疫情，社區傳播鏈未斷。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業下午出席疫情記者會，交代本港疫情最新情況。今日（19日）新增16宗確診個案，包括2宗本地源頭不明個案、4宗與輸入個案相關個案、1宗本地個案。

初步陽性個案當中，包括一名58歲女士，她是地利亞修女紀念學校（百老匯）老師，該校有兩兄弟確診，涉及43歲巴基斯坦籍確診女病人的群組。58歲老師曾在學校監考，監考的班級中，其中一位是確診人士。同一時間考試的學生都需要檢疫。該名老師曾到新港城、眾安商場地下街市買菜，鑽石山看中醫，當時曾一起等候人士需要檢測。

故此除了58歲老師初步陽性外，有關巴基斯坦家庭引起的群組感染再擴大，包括確診家庭兒子的同場考試同學、該名同學一名家人以及3名朋友初步確診，累計7人染疫。

張竹君形容位於美孚地利亞修女學校的情況奇怪，未知道是否有超級傳播者，因為考試時學生都戴上口罩，過去都比較少類似的確診。她又指出美孚及深水埗區錄不明源頭個案，而且行蹤多處且未找出源頭，呼籲居民自願檢測。

【不明源頭】17歲學生居觀塘凱滙不明源頭　張竹君：或與倉鼠群組相關，詳情即看:【下一頁】

【TOPick診症室】接種科興疫苗年齡降至5歲　藥劑師崔俊明籲3類兒童不宜打針

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：伍瑋瑋

 

相關文章

【源頭不明】今日新增2宗本地源頭不明　79歲翁在仁濟醫院照腸鏡揭發染疫
今日 16:38
【源頭不明】今日新增2宗本地源頭不明　79歲翁在仁濟醫院照腸鏡揭發染疫
【第五波疫情】今日新增16宗確診個案　包括2宗本地源頭不明個案【不斷更新】
今日 16:25
【第五波疫情】今日新增16宗確診個案　包括2宗本地源頭不明個案【不斷更新】

你可能感興趣

【源頭不明】今日新增2宗本地源頭不明　79歲翁在仁濟醫院照腸鏡揭發染疫
今日 16:38
【源頭不明】今日新增2宗本地源頭不明　79歲翁在仁濟醫院照腸鏡揭發染疫
【第五波疫情】今日新增16宗確診個案　包括2宗本地源頭不明個案【不斷更新】
今日 16:25
【第五波疫情】今日新增16宗確診個案　包括2宗本地源頭不明個案【不斷更新】
強制檢測 街市 張竹君 疫情 新冠肺炎疫情 肺炎 商場 衞生防護中心 衞生署 新港城

最高瀏覽

【竹篙灣隔離】港媽一家到銅鑼灣寵物店買糧逗留3分鐘　被通知須隔離：人都癲
17:10 2022/01/18
【竹篙灣隔離】港媽一家到銅鑼灣寵物店買糧逗留3分鐘　被通知須隔離：人都癲
【源頭不明】26歲幼稚園老師不明源頭初步確診　居美孚新邨3期
16:08 2022/01/18
【源頭不明】26歲幼稚園老師不明源頭初步確診　居美孚新邨3期
【換樓套現】沽太古城買東涌映灣園袋1000萬 曾智華分享自製退休長糧享受人生
11:41 2022/01/18
【換樓套現】沽太古城買東涌映灣園袋1000萬 曾智華分享自製退休長糧享受人生