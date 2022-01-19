【倉鼠人道毀滅】爸爸為子女健康「費時博」不捨倉鼠　有市民憂追蹤紀錄恐負法律風險無奈交倉鼠

▲ 市民陳先生為家中有兩名年幼孩子的健康「費時博」。（陳國峰攝）

銅鑼灣寵物店有倉鼠感染新冠病毒，政府宣布人道毀滅約2000隻倉鼠，並強烈建議市民交出上月22日或之後購買的倉鼠人道毀滅。在「收鼠」的新界南動物管理中心，今早截止11點，有逾10名市民帶同籠子前來交鼠，有市民指雖有點不捨但為小朋友健康著想決定交出倉鼠，又指支持政府作法；亦有市民認為政府做法不人道，惟擔心被感染終交出倉鼠。

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市民陳先生在上月尾及本月頭在旺角Little Boss分店分別購買倉鼠「可樂」及「雪碧」，雖倉鼠暫無任何徵狀，但為家中有兩名年幼孩子的健康，「費時博」及「費時有咩問題」，與家人商討後決定交出倉鼠。他表示，小朋友知道倉鼠將人道毀滅，亦感不捨，但明白為何有這個舉動；又指支持政府的作法，認為是為市民著想，若病毒擴散大家都不好過，交出倉鼠後亦會與家人一同去檢測，之後也暫不會再養倉鼠。陳先生指，中心內有穿保護衣的工作人員為他收倉鼠，要求他簽署棄養同意書及填寫住址及電話等個人資料，亦不能再過問倉鼠的下場，他形容整個流程暢順。

市民麥先生上月29日在旺角Little Boss購買倉鼠，擔心家人及貓會被感染便決定交出，形容是無奈的決定，已相處一段時間也有點不捨，又指會自行帶貓做檢測。他亦認為政府不管倉鼠是否染疫，一律人道毀滅的做法有點不人道。麥先生表示，倉鼠沒有任何病徵，有想過交給其他義工，惟自己用信用卡購買，擔心政府追蹤紀錄後若找不到倉鼠，會有法律風險。

有市民指前天才在寵物店購買倉鼠，寵物店昨日便被封舖，並收到電話著她前來交倉鼠。亦有市民指倉鼠「買左好耐」，但想以防萬一，便決定交出。

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記者：黃小冰