【致肥元凶】營養師拆解即食麵卡路里　食一個即食麵 = 食超過3碗飯

▲ 營養師謝詠瑩Gloria拆解即食麵卡路里。

即食麵深受港人歡迎，不過即食麵的熱量不容小覤，一份即食麵的卡路里隨時等同幾碗飯。Nutri Life 營養顧問中心註冊營養師謝詠瑩（Gloria）早前為大家拆解市面上最受歡迎的其中幾款即食麵的熱量！

是次比拼中，以百勝廚叻沙拉麵的熱量最高，每份達694卡路里，以每碗飯200卡路里計算，吃掉一份叻沙已等同吃掉3.5碗飯，要跑步一個半小時才能消耗。另外，每份叻沙含2178克鈉質，已超越成人一天所需的鈉質上限（2000毫克）。

雖然麵底非油炸，但湯包含有大量椰漿粉及棕櫚油是致肥元凶。Gloria指從成分表中材料的分量愈多就會排得愈前，例如是排首位的棕櫚油和椰漿粉，代表它們的用量極高，導致卡路里如此高。

而辛拉麵麵底經油炸，而且調味包裡有油，鈉質是一天上限的9成，同屬高卡高鈉之選。Gloria建議大家要留意同樣影響健康的成分，這款辛拉麵含增味劑E621、E635以及色素。

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增味劑營養價值極低

一些對「味精」較敏感人士，包括頭痛、觸感麻木、肌肉無力或繃緊、或發紅。經常進食含有增味劑的食物亦有機會令人愈食愈「重口味」，以致偏好濃味或加工食品。這些食品一般同時亦含較多脂肪、鈉質及卡路里，營養價值較低，過量攝取不但會影響體重，更會增加患上三高(高膽固醇、高血壓、高血糖)的風險。

兒童經常進食亦有機會增加肥胖風險，甚至引致成年肥胖。

至於最為經典的出前一丁麻油味即食麵，吃一份已將近把2碗半白飯吞下肚子，Gloria指經油炸麵底是其高脂原因。而深受港人喜愛的營多撈麵麵底經油炸，醬料包裡有麻油，令熱量較高。