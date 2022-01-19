【青春不要臉】為6秒電視畫面翻拍汪明荃經典床褥廣告　伍樂怡被80年代唱腔考起

伍樂怡畀80年代唱腔考起 以80年代TVB藝員訓練班為背景的青春劇《青春不要臉》本周首播，劇集出街後獲不少好評，除了讚劇情正面夠勵志，亦大讚製作團隊有心思、有誠意。

首集除了柳德榮（余德丞飾）的合成肥仔造型夠「吸睛」，劇中還暗藏很多未公開彩蛋，要觀眾每個細節位「𥄫」實劇組精心準備的驚喜。

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前晚劇情講述妍妹（伍樂怡飾）狂迷德榮到好友齊輕舟（丁子朗飾）家中借用錄影機，期間電視畫面播放床褥廣告。雖然廣告畫面只有6秒，而且並不是在當眼位播放，但劇組還是專誠翻拍了這個經典廣告的現代足本版。

在長約30秒的現代版中，充滿80年代紅星氣息的伍樂怡（Kelly）先在記者簇擁下步入機場禁區，之後身穿古裝對著鏡子流露出疲倦樣，鏡頭一轉再見到Kelly寫意的睡在床上，並背對鏡頭伸懶腰，最後Kelly以套裝Look亮相，並以超甜美笑容讀出廣告口號：「打破平嘢冇好嘅定律」。

這個「現代版」只是模仿了汪明荃經典版的重要神髓及場面，而亮點則在於Kelly的80年代唱腔，Kelly受訪時坦言是一大挑戰：「負責錄音的同事想我跟足八十年代的唱腔和語調，他們教我上網找原片來看，學汪阿姐的唱腔，我整首歌都是盡力模仿她，所以真的有點難，有些版本錄出來好似走晒音，聽到都幾搞笑。」

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Kelly指自己雖然在外國長大，但也對這首經典廣告歌充滿回憶：「這套劇集給了很多機會我去重現以前的經典廣告、角色和片段，真的好感恩。」Kelly又笑指拍攝這個廣告很舒服，皆因大部分時間均是睡在床上：「拍攝時真的差點睡著。」

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今早Kelly更在IG開心Share相關影片，除了「正式致敬版」還有「搞笑走音版」，看過影片的網民均大讚搞笑：「走音版好有魔性不停Loop。」

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另外，昨晚劇中演員余德丞、丁子朗、戴祖儀（Joey）及身在美國的劉穎鏇（Tiffany）在第二集播出後一同開Live與粉絲及觀眾互動，並大送即影即有答謝粉絲支持。

素顏出鏡的Joey獲大量網民大讚靚女，余德丞更搞笑地讀出其中一個留言：「戴祖儀以後不要化妝，我覺得你素顏更美。」至於以眼鏡Look上陣的Tiffany亦獲大讚可愛，雖然昨晚直播時間是美國時間早上五時許，但Tiffany仍專誠起床參與，相當有心。