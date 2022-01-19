【新冠肺炎】下周三起增2間接種疫苗中心　明日起可預約

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政府今日（19日）表示，中山紀念公園體育館和界限街體育館的社區疫苗接種中心，將下周三起提供服務，市民明日起可預約接種復必泰疫苗。

當局指，已在接種點增加接種間或人手，以及增加社區疫苗接種中心至14間，呼籲尚未接種的市民，特別是長者，應盡快接種疫苗保護自己。

提供科興克爾來福疫苗的社區疫苗接種中心

北角渣華道體育館

佐敦官涌體育館

沙田源禾路體育館



提供復星／BioNTech復必泰疫苗的社區疫苗接種中心

西營盤中山紀念公園體育館（一月二十六日起）

旺角界限街體育館（一月二十六日起）

教育局九龍塘教育服務中心（一月二十一日起）

九龍灣體育館（一月二十一日起）

西灣河體育館

觀塘曉光街體育館

荔枝角公園體育館

元朗體育館

黃竹坑香港大學駐港怡醫院社區疫苗接種中心（不設「即日籌」）

沙田香港中文大學醫院（不設「即日籌」）

葵涌林士德體育館

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責任編輯：余思嵐