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【以假亂真】白鴿日日飛花槽位痾屎傳臭味　醒目網民淘「老鷹風箏」成功趕雀

食用安全 12:17 2022/01/19

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受夠白鴿日日飛花槽位痾屎，醒目網民出絕招淘老鷹風箏趕雀。

如屋外有鳥築巢，遺下的鳥糞或會帶來衛生問題。有網民就在網上分享不傷鳥的趕鳥方法，只需在近窗位置放一隻老鷹風箏，就成功趕走白鴿。

(受訪者提供)

醒目網民陳小姐於Facebook群組「淘寶開心Share」分享，指之前每日都有白鴿飛到家中的花槽位痾屎，於是在淘寶購買2隻「老鷹風箏」，並分別吊在2部冷氣機底。目前已經掛了3日以上，發現「真係有啲用」，白鴿「唔敢再飛黎花糟位」。

我是吊住（風箏）的，有風時會飛飛下，我看著白鴿想飛來，但當牠見到有隻「鷹」正在飛，即時轉彎飛走了。

陳小姐接受TOPick訪問時指，家中已被白鴿問題困擾了1年，白鴿不但飛來飛去，又會不斷「咕咕咕叫」，最麻煩是不斷痾屎，導致下雨天時會發出臭味。

(受訪者提供)

陳小姐之前已經試過用不同方法希望趕走白鴿，例如噴漂白水、掛紅色膠袋、掛CD等，但始終沒用，「無幾耐又會飛返返黎」。最後，她決定買隻老鷹風箏一試，結果真的成功。

D鴿見到有隻嘢飄飄下，唔敢飛埋嚟，轉彎飛走。掛咗之後，每朝早我都觀察住。可惜影唔切d鴿轉彎飛走個下。個廳的花槽位，有兩隻日日會飛嚟企喺到，掛咗之後就無再飛過嚟。 

她希望這個方法能長久地解決問題，目前最怕是白鴿看慣了老鷹風箏，知道是「假貨」，到時候或要再想辦法「換隻加強版老鷹」。

最新影片推介：【活得健康啲】白茶綠茶黑茶6大茶類功效　TEA WG茶藝師：忌用100度沸水沖泡

帖文一出馬上引起網民熱烈討論，不少人大讚陳小姐聰明，這樣趕雀是個友善的好方法，亦有其他網民分享自己的一套趕鳥、趕鼠法：

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記者：楊宛茜

環境衞生 健康問題 網絡熱話 Facebook群組 淘寶

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