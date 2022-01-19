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【月球上碰面】薛凱琪麥浚龍再度合作　Fiona走出童話嘗另類偷情

娛樂 11:50 2022/01/19

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Juno跟薛凱琪再度合作。

薛凱琪（Fiona）與麥浚龍（Juno）再度合唱推出新歌《月球上碰面》，令許多樂迷大呼驚喜。在這首歌面世前的一星期，Fiona 亦已推出另一單曲《月台上碰面》，單從名字判斷，兩首歌曲有明顯的關聯。事實上，兩首歌的 確在描述同一個故事、同一對男女。不同的是，《月球上碰面》比起《月台上碰面》 添加了男生的聲音，提供了男生的角度，為聽眾帶來更立體的體驗。

Fiona是既浪漫又富有少女心的人，自出道以來，許多歌曲都跟「童話」有關，很快變塑造了「童話公主」的形象。隨着人變得成熟，Fiona的想法已不再天真瀾漫，歌曲亦嘗試在「現實」與「夢幻」之間取得平衡，這一點身邊人亦觀察到，所以令Juno產生了「月台與月球」這個偷情故事的概念。

Fiona說，從前的自己受童話世界保護，認為所有事物都是美好的，對於這種虛構的 善良與美麗有種莫名的執着，其實可能是因為自己一直在逃避面對真實的世界。人漸漸長大，亦學懂「現實」是怎麼一回事。

Fiona自覺已走出童話世界。

對於Fiona這個微妙的轉變，Juno亦有有類似的想法，當他講解這首歌曲的誕生過程時，用了一個很有趣的描述：「Fiona以前的音樂都是她飾演一個童話故事中的小女生，所以有非常純真的內容；但這位小女生是時候走出童話世界，合上這本童話書，可能會成為一位大家從未見過的人。

「以前的 Fiona 代表日光，因為富有正能量，予人溫暖光 明的感覺;但我想跟她做一首屬於夜晚的歌曲，讓大家接觸這位女生比較貼近現實、 比較陰暗的一面。」Juno 說道。

Juno在寫故事藍本時便已決定歌曲要分為兩個章節。第一個章節就是《月台上碰面》，從女生的角度出發，表達許多女生心中的想象。在她的遐想世界裡，他們同 在寂寞寒冷的時候互相陪伴，使孤單的她不至崩塌。但她卻非常清晰地知道，自己心中其實已經一早存在另一個人，所以在這個月台上發生的事，只可停留在月台上，不可帶到生活，界線不可跨越。

順着故事發展，《月球上碰面》描寫更多男生的角度。大家以為男生版本可能更理性、貼近現實、更殘酷，Juno為觀眾帶來意想不到 的劇情發展。原來在男生的世界裡，二人的愛情故事是可以發生的，只是發生的地點不在月台，而是更「離地」、更脫離現實的「月球」上。男方認為，二人的碰面猶如 在月球上，極度珍貴，而且可以拋開一切枷瑣及束縛，愛得更轟烈。

最新影片：陳秀珠訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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