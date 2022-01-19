【新春2022】利園區新春呈獻「藝遊利園 盛花迎福」 可愛吉祥靈獸駐場賀新歲 

▲ 利園區新春呈獻「藝遊利園 盛花迎福」，極有新春的熱鬧氣氛。

踏入虎年，各商場也大搞裝置讓人打卡沾旺氣。利園區準備了《藝遊利園 盛花迎福》賀年活動同大家一起慶賀，邀請了當代藝術家洪易帶來一系列吉祥靈獸雕塑和香港人拜年，祝願大家龍精虎猛！

▲ 笑虎遊竹林，一片黄金的顏色。(相片來源︰利園商場)

設計中的每隻靈獸七彩繽紛、長相可愛，當中更有全球首度曝光的虎年主角「臥虎常隆」！與此同時，利園區亦邀請了本地紙藝設計單位STICKYLINE設計巨型紙雕揮春、以及聯乘香港中文大學文物館呈獻的《壬寅說虎慶新春》文化活動等，與大家迎春接福。

新年又怎少得置新裝、辦年貨？希慎廣場則將設新年限定歡慶新春市集，20多間手作小店將於活動期間輪流進駐，為大家帶來充滿心思的手作品。

利園區亦推出尊貴新春購物禮遇，送出多款賀年禮品、滋味盆菜、佳餚套餐及電子優惠禮券，務求讓大家於利園區內一站式辦年貨時享盡多個優惠，滿載而歸歡賀新春。

▲ 市集中有Aroma Truffle黑松露薯片出售。(相片來源︰利園商場)

花團錦簇藝花園 多角度華麗打卡

位於希慎廣場中庭位置的層層疊花園，最夠喜慶好意頭！花園以洪易設計的不同繁花圖案創作而成，並以多重層次呈現，大家可以走進花園內拍照，無論高角度、底角度或遠近距離打卡，都能拍出置身花海中的完美效果。細心留意會發現花花當中加入了生肖的隱藏寓意，大家不妨找找看！

▲ 花團錦簇藝花園，帶點「村上隆feel」的夢幻氣氛。(相片來源︰利園商場)

轉轉祝福牆 轉出好運來

想一睹全球首度曝光的虎年主角「臥虎常隆」風采，就要來轉轉祝福牆。精靈可愛的「小臥虎常隆」正乖乖等著各位合照呢！更不能錯過長4米、以可轉動的吉利字語砌成的祝福牆，親手拼出祝福語送給摰愛親友，就是最窩心的新年禮物！打卡後記得走到桃花樹下行個大運，祈願2022年人緣桃花皆暢旺！

▲ 轉轉祝福牆。(相片來源︰利園商場)

笑虎遊竹林 喜氣迎新歲

而重中之重的重量級主角，足有3.5米高、1,600磅的「臥虎常隆」就以大口笑面兼七彩斑斕的造型，於希慎道利園一期地面戶外位置迎接大家。「臥虎常隆置身於兩片竹林中間，流線型的竹林配以金色和絢爛光柱設計，寓意財源滾滾好意頭。

▲ 笑虎遊竹林中的卧虎常隆，七彩縯紛極有過節氣氛。 (相片來源︰利園商場)

唯美燈籠陣 漫步光影下

每逢春節，亦即是臨近中國元宵佳節和西方情人節的日子，和情人來唯美燈籠陣漫步光影下selfie一番，好不浪漫。花燈街共掛上超過130個精美燈籠，設計概念均是取材自洪易的作品，滿載吉祥幸福的寓意，充滿傳統花燈街的節日氣氛。

▲ 唯美燈籠陣，極有氣勢。(相片來源︰利園商場)

巨型紙雕揮春 雙虎拜個好年

進入利園一期，第一眼必看到高高掛在中庭的巨型紙雕揮春，高9米的立體揮春出自本地紙藝設計單位STICKYLINE手筆，他們以高超的摺紙技藝，設計了這對立體的「瑞虎豐年」及「福虎賀歲」揮春，完美地融合一雙炯炯有神的老虎頭在當中，祝賀市民來年精靈又健康！

▲ 巨型紙雕揮春也是一大打卡位。(相片來源︰利園商場)

利園區「藝遊利園 盛花迎福」新年裝置

日期：即日起至2022年2月15日

時間：11am至9pm

地點：希慎廣場1樓中庭、希慎廣場地下(近啟超道方向)及希慎道利園一期地面(利舞臺廣場地下裝置將於即日至2月15日開放

＃實際活動時間或因配合其他活動而延遲，或因天氣或其他關係而變動，請留意場內告示或向禮賓部查詢。

希慎廣場歡慶新春市集

日期：即日起至2022年2月15日

時間：上午11時至晚上8時

地點：希慎廣場1樓中庭

＃實際活動時間或因配合其他活動而延遲，或因天氣或其他關係而變動，請留意場內告示或向禮賓部查詢。

記者︰馮柏偉