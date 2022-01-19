【STEM比賽】東華三院舉辦中學聯校無人機比賽 培養學生邏輯思維及運算能力

▲ 東華三院主席譚鎮國先生進行發令儀式，啟動決賽。

STEM近年是學界的發展趨勢，東華三院於2021年12月18日舉辦中學聯校無人機比賽，並邀得香港無人機運動總會(HKDSA)協助進行。參賽者要操控迷你無人機，競逐以最短時間穿越佈滿障礙物的賽道，結果由東華三院馮黃鳳亭中學的林銘謙同學奪得錦標，亞軍則由同校莫富然同學奪得，季軍則有東華三院張明添中學的張樂勤同學奪得。

比賽假東華三院郭一葦中學大禮堂舉行，東華三院院屬18間中學都有派出隊伍參賽。東華三院辛丑年董事局主席譚鎮國致辭時表示，舉辦比賽的目的是鼓勵學生透過接觸無人機，認識航空及科技知識，並在理論和實踐飛行的過程中，幫助學生掌握飛行原理和STEM之間的關係，藉此培訓學生思維、運算及解難能力，以迎接未來科創社會的挑戰。

無人機競賽於數年前被引入香港後，熱潮逐漸興起，亦吸引教育界注意。有教育界人士認為，讓學生參與無人機競賽，在賽前準備的過程中，學生需要理解與掌握操作無人機技術原理與和編程等相關知識，不但有助提升學生主動學習能力，亦能啟發學生對機械與應用科技的興趣。此外，無人機競賽講求速度，亦要求控制無人機的參賽學生有相當高的專注力與意志力，藉著參與無人機競賽，學生亦可提升其抗壓能力。

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近年來，為配合STEM教育，動華三院為眾多屬校增撥資源，添置科技配件，當中就有包括無人機。由於無人機競速運動緊張刺激，又能助學生涉獵多門應用科技的知識運用，吸引不少青少年參加，而且又不會引致他們沉迷打機，由此廣受家長支持。

東華三院辛丑年董事局主席譚鎮國補充︰「東華三院近年積極推動無人機競速運動，院屬學校大多已經成立無人機學會，以及開辦無人機相關培訓班。如東華三院黃鳳翎中學就開辦無人機編程班；東華三院馮黃鳳亭中學就開設航拍技術及FPV無人機操控班；東華三院郭一葦中學就開辦人工智能無人機課程等，藉此增加學生對STEM教育的興趣。」



責任編輯：王明芳