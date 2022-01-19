【減齡媽媽】Coffee5旬母多皺紋不扮靚顯老　林芊妤花2年改造媽媽︰成功回春

▲ 林芊妤花2年成功令56歲媽媽回春。

愈來愈索的靚媽林芊妤（Coffee）影響了其56歲媽媽，成功令媽媽回春。Coffee近日在社交平台分享媽媽開心事，「將佢由一個樣貌老過真實年齡的女人，成功變回56歲年齡相若的樣貌」，而網民看過對比照，亦大讚媽媽不似56歲，跟Coffee「依家似兩姊妹」！

昔日媽媽多皺紋顯老

32歲的林芊妤由藝人轉型成為瑜珈教練兼KOL，有不少女士跟她影片做運動keep fit修身扮靚，未知是否Coffee也感染了媽媽一起多做瑜珈，其56歲的媽媽在過去2年愈來愈後生。Coffee在昨日（18日）在facebook發帖，分享了媽媽昔日及近日的照片，表示媽媽「是回春啊」！

▲ Coffee跟媽媽合照，當時媽媽大約51歲，未打扮，皮膚現老態。（facebook圖片）

從昔日母女的照片所見，媽媽如一般樸素的婦人，面上有皺紋，沒有笑臉表情繃緊顯老態。Coffee在帖文寫道以前媽媽經常有一句話常掛在口邊，「哎呀我都50多歲快60歲啦，老也是很正常呀」。

其實佢當時只有51歲，佢以前從來也沒用過護膚品，而且不會襯衣服，也不會扮靚，更別說化妝，以前篤佢臉上的皮膚是完全零彈性。

最新影片︰

花2年令56歲母親變靚

孝順女Coffee希望改變媽媽，這一兩年開始幫她扮靚，「因為我很想告訴她，就算年紀不輕也可以做一個風韻猶存的女人。」媽媽一開始很抗拒，慢慢地看到自己的改變、越來越美，就開始接受改造。Coffee看見媽媽的轉變大感驕傲，

皮膚也越來越好，皺紋也淡了很多，而我真的認為自己是成功了，將佢由一個樣貌老過真實年齡的女人，成功變回56歲年齡相若的樣貌沒錯！是回春啊！但最重點的是她連性格也變開朗了。

▲ 現時最新照片，媽媽成功回春！（facebook圖片）

從最新的照片所見，的確明顯看到Coffee媽媽變美了，皮膚少皺紋有光澤，化了淡妝的她展示笑容，有精神及自信心，是位優雅的女士。

Coffee有感媽媽回春就是引證這世上沒有醜的女人，就只有懶的女人，扮靚愛自己不是為了討好任何人，而是要討好自己。

她現在經常照鏡很自信，也感恩有我這個女兒，還會經常自己配衣服出門。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

網民大讚似兩姊妹

網民留言大讚「Auntie 真係靚咗，年輕咗」，有網民表示第一眼以為是Coffee，大讚一點也不似56歲，表示母女現時似兩姊妹。很多人希望知道Coffee如何令母親回春，認同保養化妝打扮對女人真的很重要。

Coffee在帖文表示如果遲些真的成功讓媽媽回春20年，外貌似30多歲，到時候會拍YouTube片分享，說說到底這一兩年對媽媽做了甚麼手腳。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰王明芳