【樂極生悲】7歲女童遊樂園玩斜坡滑車　高速撞欄當場昏迷搶救不治

▲ 韓國日前發生一宗遊樂園恐怖意外。

玩機動遊戲是追求極致刺激感，但也要留意安全，小心樂極生悲。日前韓國就發生一宗遊樂園恐怖意外，一名7歲女童玩遊樂設施「斜波滑車」的期間不幸撞欄，並疑因高速行駛致衝擊力太大，當場重傷昏迷，送院後搶救不治。目前遊樂園已暫停營業。

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綜合韓國媒體報道，事發在周日（16日），一名7歲女童與表姐一同在慶州市「慶州滑車世界」遊樂園（Gyeongju Luge World）搭乘斜坡滑車。過程中女童坐在前方，表姐坐在後方。

二人搭乘的滑車在高速溜下時，意外撞上欄杆，令女童當場昏迷，並身受重傷，送院搶救3小時後宣終告不治。目前遊樂園己暫時休園，當地警方正在進一步調查事件。

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涉事遊樂設施「斜波滑車」是在去年11月才正式啟用，滑車外型類似「雪橇」，配有滾軸。乘客搭乘時可沿著3公里長的路線一路溜下，標榜適合一家大小同樂。然而，滑車亦標明嚴禁身高85cm以下的兒童，以及66歲以上長者使用。至於身高介乎85至120cm的兒童，需在監護人陪同下方可乘坐；而120cm或以上並滿10歲的兒童才可獨自乘坐。

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責任編輯：羅嘉欣