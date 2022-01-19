【夫婦關係】意見分歧隨太太離世煙消雲散 丈夫寄語年輕情侶：注意對愛侶言行

▲ 如果能愛，請珍惜機會；如果不愛，請口下留情。

中午途經中環，一對衣着光鮮的年輕情侶，在街角吵得面紅耳赤。雖然隔着口罩，但吵架的內容夾集海量粗言穢語，無比清晰，令人側目。難得他們毫不在乎他人的注視，繼續在大庭廣眾互相指摘、咒罵。

聽着那一聲聲F字和B字的對罵，想起了機師B先生早前憶起去年逝世的妻子，有感而發寫下一些分享：

「我和太太有超過36年的時間來建立夫妻關係，並養育了兩個很棒的孩子。過去一年，我學到一件事：盡管我和太太過去曾出現意見分歧，但這些分歧自太太去世後，便連同不快的記憶煙消雲散，再沒價值。

「我想跟年輕的已婚人士或處於認真關係中的情侶分享：永遠不要對你的配偶或情人，說任何你無法收回的傷人說話。一旦傷人的話從嘴裏說出來，就無法收回或撤回。



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「對我來說，作為一名基督徒，我必須提醒自己，對我的妻子使用傷害性的言語，不會討神喜悅。當一個人看到言語的傷害力，自會明白該怎樣說話，才能幫助婚姻關係走得更遠。

「每當我看到街上的情侶互相辱罵時，我感到不安。當丈夫稱妻子為『B』字時，愛怎麼可能存在？這些關係如何持續下去？請在後悔前，注意自己對愛侶的言行。

「飛行中，優秀的飛機師會不惜一切代價避免發生任何事故。在一段關係中，我們也應該不惜一切代價，避免說出傷害性的話。於我而言，太太去世後，我甚麼都沒有了，只餘下和她生活的美好回憶。」

如果能愛，請珍惜機會；如果不愛，請口下留情。有多少人記起，當初並不是仇恨和傷害把自己和所愛的人拉在一起。

全文刊於《經濟日報》，原題為「勒緊歹毒的舌頭」