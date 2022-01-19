【專注力】父母問東問西干擾孩子致分心　5大秘訣助子女奪回專注力

▲ 父母適時收口，有助孩子培養專注力。

你會否常常對孩子說：

「坐好啲！唔好周身郁！」(缺乏耐性？難以安坐？)

「專心啲！唔好周圍望！」 (專注力弱、注意力易分散？)

小朋友出現以上情況令你非常頭痛？其實這是常見的現象，重點在於能否將注意力奪回來。只要了解專注力不足的原因，加上適當處理方法，便不難改善問題。

專注力的持久性與年齡有直接關係，一般學齡前幼兒能維持專注力5-10分鐘。大腦前額葉負責傳遞腦部發出的訊息。因腦部仍在發育階段，幼兒對靜態而持久的活動，如閱讀、聆聽、書寫、進食等較易分心，面對沉悶或不感興趣的事物時更見明顯。

滿足孩子的好奇心

例如家長希望孩子專注做功課，孩子卻在玩擦子膠碎，若時間許可，家長不妨花幾分鐘與孩子一起觀察和討論，問問孩子：「你在看什麼？」「是否很有趣？」「為什麼會這樣…..」，之後引導孩子待完成工作後再一同研究。

當好奇心得到重視和滿足，孩子便會感到被尊重，從而接受家長的勸導，如家長能信守承諾並持之以恆，與孩子建立互信，便能有效改善孩子的工作態度，亦能提升他們的好奇心和探究精神。

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避免過份干擾 學懂「收口」、「放手」

現今社會步伐急速，成人要「靜下來」是奢侈的。從日常生活中不難發現，家長每每在孩子專注於一項活動時，問他們懂不懂、要不要喝水……，這等提問直接誘使孩子分心回應，久而久之孩子習慣了被動性分心，亦變得要依賴成人作伴。

家長有時要學習「收口」、「放手」：切忌在孩子旁嫌東嫌西、宜適時在家中建立寧靜的環境，減少分散注意力的物品。孩子做功課遇到不明白時，請他們把問題留到最後一次過發問。這都有助孩子專心學習，從而培養獨立且專注的態度。

正面讚賞 建立「完成時間表」

自我形象會影響孩子的參與動機與投入程度。建議父母在日常生活中輔以鼓勵性的說話和認同感，讓孩子建立個人形象和信心。不專心或學習表現較差的孩子，自我形象通常較低，也不大願意投入，家長可嘗試以正面的讚賞來代替責罵吧！

家長可按孩子能力、功課數量來訂立時間表；亦可將小貼紙貼在時鐘的數字上，以視覺提醒孩子，避免他們養成拖延的習慣；也可讓孩子每完成一份功課後休息五分鐘，如喝喝水、伸伸腰等，這將有助延長他們的專注力。

避免長期使用電子產品

孩子接觸電子產品時看起來非常專注，但他們其實只是被不停的閃光與音響效果吸引，而非主動投入。久而久之，孩子需要更多外來刺激才能專注。從今天起，減少使用電子產品吧！

「玩」出耐性 提高專注力

不同的運動和遊戲可促進腦神經的連結，從而提升孩子的學習能力，例如：

1. 跨中場的身體協調動作：如手摸對側腳踝(左手摸右腳腳踝)，能刺激左右腦部的溝通，提升專注力；

2. 眼部肌肉控制：找數字、找不同、拼圖等，能刺激小腦，培養觀察力及專注力；

3. 保持平衡的動作：如單腳企扮高樓大廈，能刺激腦部基底核部分，有助提升專注力和情緒控制；

孩子在專注力出現問題，背後必有其原因，只要我們能深入了解，配合一些具體方法，不難提升兒童的專注力。

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