【倉鼠染疫】網民為寵物店Little Boss兔仔留遺照　棄養倉鼠增義工剪廚房紙救亡

▲ 「殺鼠令」下，有網民為毛孩自留遺照，有義工救助被棄養的倉鼠。

銅鑼灣寵物店Little Boss有店員及顧客染疫，店內有11個樣本呈初步陽性反應，全部來自倉鼠。政府昨（18日）表示，暫未能確認是否鼠傳人，惟審慎起見會人道毀滅涉事寵物店内全部動物以及全港所有出售的倉鼠，預計有逾2000隻倉鼠；同時呼籲市民交出12月22日或後購買倉鼠予漁護署作人道處理。「殺鼠令」下，有網民不捨店內毛孩，把牠們生前宣傳照視作遺照，自留記念。另一方面，棄養倉鼠個案增加，不少義工呼籲救亡。

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網民不捨毛孩自留遺照

當得知寵物店Little Boss的毛孩要被送去人道毀滅後，不少愛毛孩之人感到愕然、悲痛。有網民在facebook群組「MINI-HOUSE兔友會」昨日分享一批早前由Little Boss為兔仔拍攝的宣傳照，希望店內過去一年的兔兔，已經平安被兔奴帶回家。她傷心地說：

牠們將要死，牠們那可愛逗人開心的樣子將會消失，我希望可以記下你們的遺照。

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前員工心痛無能力救毛孩

同一帖文下，有寵物店Little Boss前員工留言透露，已確認寵物店內連貨倉所有動物，包括倉鼠、熊仔鼠、龍貓、兔仔等也要被人道毀滅。同時，Little Boss位於大埔的寫字樓，也有少量毛孩被送去人道毀滅，寫字樓員工昨日已正等待往竹篙灣接受檢疫。她感慨道：

前員工的我很掛念那些我照顧過的毛孩，但希望你們能原諒我無能力救你們，好無助好心痛......

義工剪廚房紙救棄養倉鼠

另一方面，不少動物義工昨日收到多宗求助個案、倉鼠棄養個案。「掌心生命-香港倉鼠關注協會」呼籲，不要因為單一事件而棄養，並建議大眾若在街上見到被棄養的倉鼠，該如何應對。同時，有義工呼籲有心人幫忙剪廚房紙，救助被棄養的倉鼠，為牠們提供一個適合居住的家。有熱心網民見到呼籲，送上廚房紙，以助一臂之力。

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責任編輯：羅嘉欣