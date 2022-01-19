  • 20°C
香港時間 : 2022119日 (週三) 13:15
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 李嘉欣 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【捕殺野豬】截至1月初漁護署共人道毀滅38頭野豬　陸續採用兩款改良後垃圾箱

社會 12:21 2022/01/19

分享：

熱門 李嘉欣 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

截至1月初漁護署共人道毀滅38頭野豬，陸續採用兩款改良後垃圾箱。（資料圖片）

環境局局長黃錦星今日（19日）表示，截至今年1月12日，漁護署共「人道處理」（即人道毀滅）了38頭在市區及民居附近造成滋擾的野豬，他指，漁護署會繼續監察野豬出沒的情況，並適時評估捕捉行動的範圍及成效。

黃錦星指，近年野豬在市區出沒並造成滋擾的情況越見頻繁，野豬傷人個案亦見明顯上升趨勢，過去10年錄得的45宗野豬傷人個案當中，超過8成在2018年至2021年間發生。為應對日益嚴重的野豬滋擾問題，漁護署早前於去年11月12日公布新措施，定期以捕捉野豬行動優先處理有多頭野豬出沒、曾經發生野豬傷人個案或野豬可能對公眾構成危險的地點，行動中使用麻醉槍捕捉野豬，並使用藥物注射將所捕獲的野豬作人道毀滅，截至今年1月12日，漁護署共人道毀滅了38頭在市區及民居附近造成滋擾的野豬。

漁護署亦有與食環署和環保署合作研究改善垃圾箱的設計，而兩款經改良的垃圾箱設計分別能固定於地上或於燈柱或圍欄旁，有效防止野豬推翻垃圾桶及從中搜尋食物。黃錦星指，有關顧問研究已經完成，漁護署已將研究結果提供各相關部門考慮，各相關部門會按實際需要陸續在適當的地點採用新設計的垃圾桶。

此外，黃錦星指漁護署正研究修訂《野生動物保護條例》（第170章）以擴大野生動物禁餵區範圍，加強打擊餵飼活動，如提高罰款數額，以增加阻嚇力。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。
立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：李榮忠

相關文章

【倉鼠人道毀滅】爸爸為子女健康「費時博」不捨倉鼠　有市民憂追蹤紀錄恐負法律風險無奈交倉鼠
今日 11:23
【倉鼠人道毀滅】爸爸為子女健康「費時博」不捨倉鼠　有市民憂追蹤紀錄恐負法律風險無奈交倉鼠
【倉鼠染疫】網民為寵物店Little Boss兔仔留遺照　棄養倉鼠增義工剪廚房紙救亡
今日 13:07
【倉鼠染疫】網民為寵物店Little Boss兔仔留遺照　棄養倉鼠增義工剪廚房紙救亡
【捕殺野豬】漁護署南區石排灣道捕捉野豬　5野豬被麻醉後人道毀滅
22:18 2022/01/13
【捕殺野豬】漁護署南區石排灣道捕捉野豬　5野豬被麻醉後人道毀滅

你可能感興趣

【倉鼠人道毀滅】爸爸為子女健康「費時博」不捨倉鼠　有市民憂追蹤紀錄恐負法律風險無奈交倉鼠
今日 11:23
【倉鼠人道毀滅】爸爸為子女健康「費時博」不捨倉鼠　有市民憂追蹤紀錄恐負法律風險無奈交倉鼠
【倉鼠染疫】網民為寵物店Little Boss兔仔留遺照　棄養倉鼠增義工剪廚房紙救亡
今日 13:07
【倉鼠染疫】網民為寵物店Little Boss兔仔留遺照　棄養倉鼠增義工剪廚房紙救亡
【捕殺野豬】漁護署南區石排灣道捕捉野豬　5野豬被麻醉後人道毀滅
22:18 2022/01/13
【捕殺野豬】漁護署南區石排灣道捕捉野豬　5野豬被麻醉後人道毀滅
野豬 漁護署 環保署 黃錦星 環境局 時事議題

最高瀏覽

【源頭不明】26歲幼稚園老師不明源頭初步確診　居美孚新邨3期
16:08 2022/01/18
【源頭不明】26歲幼稚園老師不明源頭初步確診　居美孚新邨3期
【竹篙灣隔離】港媽一家到銅鑼灣寵物店買糧逗留3分鐘　被通知須隔離：人都癲
17:10 2022/01/18
【竹篙灣隔離】港媽一家到銅鑼灣寵物店買糧逗留3分鐘　被通知須隔離：人都癲
【尋元記】DSE狀元棄法律讀港大英文　重返母校執教鞭︰交個心出來教學生
11:06 2022/01/17
【尋元記】DSE狀元棄法律讀港大英文　重返母校執教鞭︰交個心出來教學生