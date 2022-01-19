【捕殺野豬】截至1月初漁護署共人道毀滅38頭野豬　陸續採用兩款改良後垃圾箱

▲ 截至1月初漁護署共人道毀滅38頭野豬，陸續採用兩款改良後垃圾箱。（資料圖片）

環境局局長黃錦星今日（19日）表示，截至今年1月12日，漁護署共「人道處理」（即人道毀滅）了38頭在市區及民居附近造成滋擾的野豬，他指，漁護署會繼續監察野豬出沒的情況，並適時評估捕捉行動的範圍及成效。

黃錦星指，近年野豬在市區出沒並造成滋擾的情況越見頻繁，野豬傷人個案亦見明顯上升趨勢，過去10年錄得的45宗野豬傷人個案當中，超過8成在2018年至2021年間發生。為應對日益嚴重的野豬滋擾問題，漁護署早前於去年11月12日公布新措施，定期以捕捉野豬行動優先處理有多頭野豬出沒、曾經發生野豬傷人個案或野豬可能對公眾構成危險的地點，行動中使用麻醉槍捕捉野豬，並使用藥物注射將所捕獲的野豬作人道毀滅，截至今年1月12日，漁護署共人道毀滅了38頭在市區及民居附近造成滋擾的野豬。

漁護署亦有與食環署和環保署合作研究改善垃圾箱的設計，而兩款經改良的垃圾箱設計分別能固定於地上或於燈柱或圍欄旁，有效防止野豬推翻垃圾桶及從中搜尋食物。黃錦星指，有關顧問研究已經完成，漁護署已將研究結果提供各相關部門考慮，各相關部門會按實際需要陸續在適當的地點採用新設計的垃圾桶。

此外，黃錦星指漁護署正研究修訂《野生動物保護條例》（第170章）以擴大野生動物禁餵區範圍，加強打擊餵飼活動，如提高罰款數額，以增加阻嚇力。

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責任編輯：李榮忠