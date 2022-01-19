【言語虐待】小五兒遭班主任言語虐待萌死念　港媽心痛：只想佢有快樂童年

▲ 一名港媽指小五兒子遭受班主任言語虐待。

言語傷害令小朋友心靈受挫，一名港媽昨日（18日）在網上討論區「親子王國」發文，指小五兒子現就讀天水圍某學校，自9月開學後遭受班主任「言語虐待」，11月更出現輕生念頭，被送往醫院精神科。港媽為此感心痛，直言只想兒子有快樂的童年。

小五兒子萌死念

港媽在文中指出，小五兒子性格內向，自開學後多次被班主任「言語上、精神上虐待」，11月更出現尋死念頭，被學校社工送往醫院急症室，再轉往精神科病房。經醫生診斷後，兒子並無任何精神病病徵，只是在情緒爆發當下，不懂先冷靜及放鬆。她指兒子向來會鬧情緒，曾在小四前於課室飛課本及推跌桌子，獲社工跟進後行為有改善，沒再出現此情況。直至升小五遇到該班主任後，情緒再現波動。

港媽提及班主任以往見同學做錯功課，會把錯誤的部分當眾撕掉，兒子見狀亦有樣學樣，情緒差時會撕毀功課及書本。她曾向學校社工了解情況，對方指班主任在學校任教多年，「好鍚學生，不過說話有啲『掘』」，又指其兒子該習慣不同老師的說話方式，因「中學老師語氣可能更惡」。

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被班主任踢出Zoom堂

她續指兒子現時上網課時感壓力，曾因不懂回答問題被老師責備而落淚。兒子不想其他同學望見他眼泛淚光，便關掉鏡頭，班主任見狀將他「踢出Zoom堂」，隨後兒子三次要求重回課堂卻遭拒，令港媽感錯愕。

阿仔因無得上課，喊得好可憐！

因擔心兒子的情緒狀況，港媽曾帶他前往評估，兩位臨床心理學家都表示小朋友並無自閉症及過度活躍症。港媽指兒子在家中沒出現情緒問題，過往亦喜歡上課，但自從升小五之後抗拒上學，表示「唔想返學、唔想見到班主任」。她直言班主任對小朋友的影響甚深：

我覺得呢位班主任威力好大，可以令一個鍾意返學嘅小朋友，變到唔想返學；令佢有第一次有尋死念頭，第一次入精神病房，令佢有童年陰影。我好簡單，唔要求佢成績優異，只要唔學壞，有個快樂嘅童年，都咁難！

帖文引來網民討論，不少網民建議港媽替兒子轉校：

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責任編輯︰王明芳