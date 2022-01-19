【莫名的淚】譚詠麟錄廣東新歌感受良多　譚校長今年願望：快啲開返演唱會

▲ 譚詠麟撨出廣東新歌。

譚校長譚詠麟近日再度出關，錄製廣東新歌《莫名的淚》，歌曲原是汪峰舊作《當我想你的時候》，校長初次聽到就非常喜歡，很欣賞汪峰的演繹，故改編成粵語歌詞版重新演繹，加入了許多新鮮元素。

校長回憶起錄音那天的過程，本來覺得應該會花些時間完成，但一進錄音室就完全進入到狀態，全程只錄了兩遍就完成，非常順利。

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▲ 譚詠麟推出廣東新歌。

校長說第一次演繹主要找感覺和情緒，第二次就完全打開了，所以很快便從錄音室出來，最後呈現的效果也讓監製和校長感到十分滿意。

太投入情緒難以抽離

談及此次錄音，校長感受頗多，他表示在唱的時候因為感情過於投入，曾經一度控制不了聲線，情緒都投入在歌曲𥚃，差點讓自己透不過氣來，到錄完第二次，便和監製討論結束錄音，因為再試都不會有同樣的感覺。

雖然完成品可能會有一點點瑕疵和不完美，但感受卻是當下最真實的，也是這首歌想傳遞出最可貴的地方。校長表示：「錄呢隻歌好得意，去到錄音室先見到份歌詞，一錄就俾首歌帶咗入情緒抽離唔到，所以錄咗兩次就完成。」

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至於《莫名的淚 》MV拍攝，校長分享道：「今次找到新人賀三做特別嘉賓，拍攝當時氣溫好低要周街走，多謝她參與。今次MV每個景都可以用嚟打卡，大家睇過MV就知㗎喇！」談及新一年的計劃，校長説：「2022年希望快啲可以開返演唱會，好多歌迷都等咗好耐，希望快啲喺舞台上同大家見到面。」

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《中國好聲音》最強學員賀三

至於被譚校長點名合作的新人賀三，去年參加《中國好聲音2021》，展現超強演唱功底，及舞台功力，在加入導師李克勤的戰隊後，被稱為「戰隊最強學員」，最終成功晉級全國5強，之後賀三就獲寶麗金A&R總監周初晨邀請，成為寶麗金唱片去年8月在內地重啟首位簽約的藝人。

當時眾多樂壇前輩包括譚詠麟、鍾鎮濤、王馨平、湯寶如、區瑞強、陳曉東等，紛紛錄製視頻為「寶記」新人送上祝福，譚詠麟更力邀賀三參與他的新歌和聲錄製及演出MV。