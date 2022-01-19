【勿說是推理】撞樣日本視帝菅田將暉惹熱議　曾比特自豪：好開心爆炸頭深入民心

▲ 撞樣日本視帝菅田將暉惹熱議，曾比特自豪：「好開心爆炸頭深入民心！」

宇宙無垠、無奇不有，當曾比特（Mike）遇上世界上的另一個「自己」，又會產生甚麼化學反應呢？說的正是近日在「黃Viu煲劇平台」熱播中的富士月九劇《勿說是推理》，劇中飾演「久能整」的實力派男星菅田將暉以一頭爆炸捲髮神還原漫畫原著，不但引發日本觀眾熱烈討論，香港網民也因而驚覺菅田和曾比特似足孖仔！

對此Mike笑言連日來遭到瘋狂洗板：「好多朋友send相給我，所以無可能留意不到！我覺得好正、好有親切感，我在香港找不到有這個髮型的人，沒想到竟然可以在日本找到！第一眼見到的時候都『嘩』了一聲，想不到真的很像我！」

爆炸頭好親切 讚網民有創意

作為2022年首部富士月九劇，《勿說是推理》在日本當地展開鋪天蓋地的洗腦式宣傳，其中最令人難忘的，絕對是新宿車站的大型裝置，劇組為每根支柱披上戲服之餘，還戴上「久能整」專屬爆炸頭，極具存在感的爆笑廣告令照片瘋傳網路，甚至紅到香港！

提到不少網民召喚「曾比特出來面對」，Mike笑指各位關愛全數收到，也大讚巴絲們好有創意：「收到好多私訊，大家都問我是否去了日本發展，我覺得好正，大家好有創造力量和幻想！不少人見到這個髮型就會想起我，令我覺得我的爆炸頭已經深入民心，是一件幾開心的事。」

日前菅田將暉在訪問透露難以維持捲髮造型，「爆炸頭始祖」Mike先天佔優、和劇中「久能整」一樣天生自然捲所以不難打理，但他認為整理髮型最緊要有耐性：「我覺得爆炸頭不難Keep，但你要忍受到這個過程，因為吹頭和洗頭都要花好多時間。」

談到煲劇習慣，曾比特表示自己是動畫迷，而且偏好一口氣連續追，不過近日Mike要暫時放下愛好，皆因他今日（19日）推出年度首支個人單曲《新年快樂》，更率先公開MV內幕：「2022年第一個MV竟然無女主角！正確來說女主角在台灣，因為今次MV分別在香港和台灣拍攝，所以對我來說都幾特別。新歌是我鍾意的慢歌style，其實跟另一首歌有點像，一聽就會覺得跟節日有關，大家拭目以待！」

廣告鋪天蓋地 快閃店賣周邊

改編自人氣漫畫、由日本演技男星菅田將暉主演的全新冬季日劇《勿說是推理》開播以來話題不斷，電視台的行銷計劃也令人拍案叫絕！除了新宿車站的走道廣告，劇組先與咖啡廳合作，設置打卡專用的透明隔板、又和連鎖甜點店推出期間限定的咖哩派，更聯手Sanrio發行「久能整版玉桂狗」的聯乘產品！

日前更宣布於有樂町舉行為期半個月的快閃展覽，寄賣不同周邊，實行透過無孔不入的宣傳，加深觀眾印象！《勿說是推理》逢星期二下午在「黃Viu煲劇平台」上架，觀眾亦可一併收看一月話題日劇《Dr. White》，以及即將在本月20日首播的《隔壁的Chikara》。

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