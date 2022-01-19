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【星二代】梁靖琪陀第2胎辛苦孕吐不適　2歲仔一個貼心舉動安慰媽媽

育兒經 17:49 2022/01/19

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熱門 李嘉欣 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

梁靖琪（Toby）第二次陀B孕吐不適，幸有兒子貼心安慰。

38歲藝人梁靖琪（Toby）與圈外丈夫婚後誕下一子，去年10月她宣布再懷孕，第二胎也是兒子。Toby為人母後淡出幕前，專心相夫教子，日前她分享了懷孕心聲，有感這次陀B較辛苦，包括出現孕吐，幸有兒子貼心安慰，令她在孕期不適中多一點甜。

2019年6月Toby與年輕8歲的圈外男友施雋賢（Jonathan）結婚，同年12月27日誕下兒子施睿文（Roman），不經不覺Roman已經2歲，樣子可愛的他深得人心。Toby本周一（17日）於IG以英文發帖，表示她第二次懷孕肯定沒有第一次懷孕那麼容易，尤其是首三個月，她食不下嚥，而且經常生病和感到疲倦。

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最新影片推介︰

孕吐獲兒子擁抱安慰

Toby指自己和丈夫都不想讓Roman看到她孕吐，但這是無可避免的。她分享了兒子看到媽媽嘔吐後的反應︰

Roman聽到我在廁所，他會越過爸爸，跑過來安慰我，撫摸我的背，然後給我一個擁抱。

兒子抱著孕吐不適的媽媽。（IG圖片）

看到兒子的貼心舉動，Toby直言「這總是我需要的」，她讚賞Roman是一個有愛心的兒子和哥哥。她在文末透露對細仔出生的期待，寫道「細佬，我們很興奮能見到你」。

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懷孕早期徵兆

根據家計會的資料，準媽媽在懷孕初期，可能會出現一些與感冒症狀類似的徵象，故未經醫生診斷，切勿胡亂服藥。一般懷孕早期的徵兆如下：

  • 情緒不穩：懷孕最初三個月，孕婦受到荷爾蒙激增的影響，情緒波動較大。
  • 月經停止：如月經週期一向都有規律，超過十天沒有來經，就有機會是懷孕了。
  • 基礎體溫不再下降：基礎體溫是指在靜止狀態下所量度的溫度。一旦懷了孕，體溫便一直保持高溫。
  • 噁心嘔吐：大部分孕婦在懷孕初期都會噁心，程度因人而異，特別在早上最易嘔吐大作，多數在懷孕三個月後便逐漸減少。
  • 乳房脹痛、乳暈增大及色素加深、周圍的皮膚呈現突起的小粒粒
  • 頭暈、乏力
  • 食慾不振、胃口轉變
  • 疲倦、嗜睡
  • 陰道分泌物增多、頻尿及便秘等

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責任編輯︰王明芳

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