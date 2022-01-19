【早生華髮】年紀輕輕狂生白髮　中醫從3個生長位置看身體健康狀況

▲ 年紀輕輕狂生白髮，從3個生長位置看身體健康狀況。

白髮並非老年人才有的困擾，年紀輕輕就狂長白髮，可能是身體出現毛病。台灣「翰醫堂中醫診所」近日在Facebook專頁發文，指白髮位置可反映身體健康狀況，並分享保養頭髮的小秘訣。

「翰醫堂中醫診所」的貼文中指出，在中醫角度，若非遺傳性白髮或到因一定年紀而長的白髮，都和身體健康有所關，從長白髮的位置，可以初步判斷身體狀況。

兩側鬢角：肝火旺盛、氣血不足、壓力大。

建議要保持正常作息，少熬夜、早睡，適當的抒發自身壓力。

頭頂、後腦勺：腎氣虛弱、過度勞累、緊張。

可多食用黑色食物，同時配合慢跑或健步等低強度運動。

前額：脾胃失調。

需攝取足夠營養素，保持三餐正常飲食，放慢進食速度。

▲ 白髮生長位置反映身體狀況。（「翰醫堂中醫診所」Facebook圖片）

保養頭髮小秘訣

1.多攝取黑色食物

2.按摩頭皮、用木梳梳頭

3.保持充足睡眠、多運動

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中西醫解構年輕人生白頭髮成因

本港皮膚科專科醫生陳厚毅曾指出，大部分白髮問題屬家族遺傳，與身體狀態沒大太關係。部分人有白化病，因基因變異，頭髮、皮膚及眼睛顏色也會變成白色。

另有些人因患白蝕，即免疫力系統失調，患者在年輕時已出現白髮及白眉等情況。但陳厚毅指，壓力增加亦會導致皮質醇偏高，身體會提早衰老，易出現白髮。

註冊中醫馬琦傑亦曾表示，現代醫學中，頭髮變白是黑色素不足所致。除了遺傳因素外，馬琦傑指都市人有許多壞習慣都可「誘發」生白頭髮，例如作息時間不定，譬如晚上11時後才睡、縱慾過度及勞累透支等，都會影響腎氣。

經常情緒鬱悶、壓力大等也會影響肝氣，進食過多刺激或生冷食物會影響脾胃，吸煙則影響肺氣。這些生活習慣都會影響肺、脾、肝及腎，因而影響頭髮變白。

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責任編輯：羅嘉欣