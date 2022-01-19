【音樂回憶】流行曲陪伴成長喚醒回憶情感　醫生：青春期聽的音樂影響一生

▲ 科學家發現，音樂會激活負責長期記憶的海馬體，勾起許多隱藏在潛意識中的記憶。

車上播放着一首我們近來常聽到的電視劇主題曲，小女兒默默聽完，語氣情深款款、依依不捨：「將來我升上二年級，以至讀中學、大學、出來工作，可能會忘記了一年級的班主任侯老師、施老師和王老師；可是，當我長大後聽到這些歌曲，就會記起跟她們上課的快樂日子，以及記得她們對我多麼的好。」說着，竟然有點淚眼汪汪。

七歲的孩子，一本正經地說出這些話，我頗驚訝於小女兒多愁善感的一面。我問：「音樂會喚起回憶，你是怎知道的？誰告訴你？」

「沒有人告訴我，只是覺得理所當然。」小女兒向來對聲音特別敏感，有時候聽到兒歌，仍能準確地描述出兩三歲時的某些情境經歷。

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音樂喚醒回憶和情感，這並非秘密。科學家很早便發現，音樂會激活負責長期記憶的海馬體，勾起許多隱藏在潛意識中的記憶；不僅是圖像記憶，還有當時的情緒、氣氛、整體感覺，甚至是從沒留意過的細節。而且，不管我們是否喜歡，那些記憶都會自動湧現，揮之不去。

有一點很有趣。最近研究證實，人們通常對十至三十歲時聽的音樂特別印象深刻；尤其是青春期常聽的音樂，會影響一輩子。心理學家推斷，是因為我們在這段時間經歷了很多人生的第一次，一切都別開生面、意味深長；中年以後，閱歷漸豐，生活沒再那麼驚喜紛呈了。故此，中年時才首次聽的歌，就不會如此牽動情緒。

這也是為甚麼我們總覺得「我那個年代的歌曲最好聽」、「現今年輕人的音樂不知所謂」，那是古往今來全人類的共同偏見。當每個人一說出最喜愛的流行曲和歌手時，馬上暴露了自己年齡、背景，甚至是價值觀。

從小學習音樂的我，曾經有很長的一段日子，完全不敢聽音樂；不但自己家居、工作間、車子不能播曲，甚至在餐廳、咖啡室裏聽到熟悉的歌曲也要急忙走避。只因為我無法控制情感，任何音樂都能使我分神、落淚、陷入不堪回首的記憶漩渦之中。看來，小女兒那多愁善感的性格，也是遺傳得來的。

全文刊於《經濟日報》，原題為「音樂與回憶」