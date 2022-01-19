【食不安心】煎荷包蛋驚見蛋白呈粉紅色　專家拆解蛋白變紅真相【附營養師拆解蛋黃顏色】

▲ 煎荷包蛋驚見蛋白呈粉紅色。

雞蛋是最常見的食材之一，近日一名英國主婦打蛋時，居然打出一隻帶有粉紅色蛋白的詭異雞蛋，引起網民熱議。到底為什麼這隻雞蛋的蛋白會呈粉紅色？還可以繼續食用嗎？

綜合外媒報道，英國主婦Beena Sarangdhar日前在當地超市購入一盒雞蛋。豈料回家打算煎荷包蛋時，一打雞蛋，就見到平底鍋中的雞蛋，呈現粉紅色的蛋白，令她忍不住尖叫。家中孩子聞聲後紛紛走到廚房查看究竟，結果見到鍋中的粉紅雞蛋，都感到無言。

▲ 雞蛋的蛋白呈粉紅色。

Beena指出，其餘的雞蛋都沒有問題，當時又打了盒中的另外2隻雞蛋，都很正常。

這真的很奇怪，因為雞蛋都沒過期，而且只剩下數隻了。

Beena馬上拍照紀錄，並放上Facebook群組分享，網民紛紛警告她別進食該隻雞蛋，因為該隻雞蛋可能充滿細菌。

蛋白顏色代表甚麼？

為什麼該隻雞蛋蛋白會呈粉紅色？據美國農業部（USDA），蛋白顏色如果呈現混濁、不透明，代表雞蛋非常新鮮，若蛋白呈現「透明無色」，則表示雞蛋正在老化。但如果蛋白出現「粉紅色」或「珍珠色」，則代表已經受綠膿桿菌（Pseudomonas）影響而變質，不能食用。如果出現紅色血點，則是排卵時卵黃中的一個或多個小血管破裂引起，不代表雞蛋不安全。

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蛋黃顏色代表甚麼？

至於蛋黃，根據母雞的飲食，蛋黃顏色的深淺亦有不同。如果母雞吃了大量橙黃色植物色素，蛋黃會呈深黃色。

另外，「營養生」（Negimen）營養師Queenie曾指出，以草、草蜢、蟲作雞隻飼料，會提高雞蛋的Omega 3及維他命含量，會令蛋黃呈較深色。而使用葉黃素、胡蘿蔔素或辣椒素，甚至是非法色素蘇丹紅，都會令蛋黃變深色，但對營養價值方面毫無幫助。

至於淺色蛋黃，是因以粟米、小麥作雞隻飼料，味道與深色蛋黃相近。所以，蛋黃的顏色與營養價值並無直接關係，亦對味道方面無影響。

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責任編輯：羅嘉欣