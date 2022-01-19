【叱咤樂壇】否認對商台作出杯葛　環球唱片聲明：香港仍存在不同媒體平台

商台昨晚（18日）於社交平台公佈「叱咤樂壇Brand New Live生力軍音樂會」的演出陣容，包括：193、ANSONBEAN、before the night ends、Fatboy、Lokman、MC $oho & KidNey、 MC張天賦、力臻、李妍、呂爵安、炎明熹、姚焯菲、張進翹、張蔓姿、惡夢扭蛋及薛晉寧。

可是，「叱咤樂壇Brand New Live生力軍音樂會」的演出名單當中卻欠缺當晚獲獎的環球歌手曾比特（Mike）、組合PIX3L與石山街，隨即引起樂迷留言追問原因，而有傳是因環球旗下的Gin Lee、AGA在「叱咤」沒有獲獎，而令環球拉隊杯葛！

最新影片：陳秀珠訪問

今日環球唱片向傳媒發聲明，指出並沒有對商台作出杯葛。

聲明如下：

每個平台都有自己的機制準則，但環球唱片並沒有杯葛商台的意思。

近兩年來商台不太喜歡環球唱片旗下歌手的作品，例如：AGA、Gin Lee、張學友及ONE PROMISE等等。

環球唱片亦尊重商台的決定，因為他們推崇「專業推介」，重申一次並沒有杯葛對方。

現時香港仍存在不同媒體平台，環球唱片對此不感到擔心，或覺得會造成重大損失。