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【新春2022】巨型鏡面萬花筒拍出絢麗美照　兩商場光影花世界成打卡熱點

休閒消費 16:36 2022/01/19

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熱門 李嘉欣 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

MCP One將軍澳新都城中心一期以繁花綻放和萬花筒世界為新春布置主題。(圖片由商場提供)

喜迎虎年，陽光房地產基金旗下兩大商場SSC上水中心購物商場及MCP One將軍澳新都城中心一期於新春期間，以繁花綻放、萬花筒世界，再配合花燈裝飾和光影裝置，打造絢麗多彩的「新春光影花世界」。重點當然是靚靚的打卡位，不能錯過巨型鏡面的萬花筒、繁花祈願隧道和閃爍人緣桃花樹。

兩大商場均設有巨型鏡面萬花筒打卡位，裝置透過鏡面與花影像折射，結合成繽紛璀璨的萬花筒圖案，走進場照內猶如置身於絢爛多彩的花花世界，即時少女心爆發。裝置還加入AR濾鏡拍照體驗，以手機掃描裝置上的QR Code，開啟Facebook AR濾鏡後輕掃萬花筒裝置，即時會見到春日花漾、霓虹燈效的心心、蝴蝶圖案，以及新春賀詞隨即呈現於鏡頭前，方便隨手拍攝並上傳至個人社交平台。

在巨型鏡面萬花筒裝置內可拍出繽紛璀璨的萬花筒圖案的背景效果。(圖片由商場提供)

同場還有繁花祈願隧道，內裡掛滿不同的祝福語，配上花海投影及燈效，又是一個拍照祈願的好地方。當中MCP One的隧道裝置，更掛滿祈願天燈，最適合情侶閨蜜或一家大小攜手走過，寓意新一年幸福滿載。最後不忘在掛滿閃亮吊飾的人緣桃花樹走一圈，祈求開運招福，來年事事如意。

兩大商場還有一系列新春活動，包括憑消費換領商戶現金券及特製的春日花願手挽福袋，清新麻布福袋設計夠時尚，平日作休閒手挽袋用也不錯，內裡更有切合活動主題「花」相關禮品，包括南北行出品養生花茶、Sweet Boutique de Tony Wong手工玫瑰酥、POCKETBAC花香酒精消毒搓手液及Tony Moly花香潤手霜待。另外，還有eShop@Sunlight新春雙重禮遇及醒獅賀歲‧招財虎巡遊。

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新春光影花世界

日期︰即日至2月15日

地點：SSC上水中心購物商場、MCP One將軍澳新都城中心一期

記者︰劉妙賢

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