【CEO媽媽】黎姿結婚13年罕見與丈夫同框放閃 耐性培育3名女兒做最強CEO媽媽

▲ 黎姿既是商界女強人，也是顧家好媽媽。

50歲的黎姿（現名馬黎珈而）2008年結婚，與丈夫誕下3個寶貝女兒，她不但將美容集團打理得有聲有色，更是顧家好媽媽。適逢結婚13周年，黎姿在個人社交網站罕有分享與丈夫的合照「放閃」，並留言謝謝丈夫對她無微不至的關愛。

黎姿1月18日在個人社交網站放上自己與丈夫的合照，還有丈夫送贈的鮮花。她有感而發寫下，維持感情就像栽培植物，要用心灌溉才會長得茂盛甚至能開花結果，「13年的婚姻，不算長也不太短，謝謝你願意和我一起投放養分悉心栽培」。她更透露自己平日會嫌棄丈夫囉嗦，但甜滋滋地表示感受丈夫對她的無微不至、保護及關愛，她更謝謝老公知道她喜歡花，每年都送花慶祝結婚周年紀念日

每年都親自準備最美的鮮花送給我，謝謝你給了我13年的開心幸福！

黎姿在2008年與丈夫結婚，同年退出娛樂圈，專心打理弟弟的美容診所，經過多年的大展拳腳，現時發展為美容事業王國，黎姿更成功轉型為商界女強人。黎姿婚後育有3名女兒，分別是11歲雙胞胎大女Patricia、二女Gianna，還有9歲的細女Pegella，雖然忙於打理美容王國，但她也從不缺席3名女兒的成長過程。

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黎姿近年來從未公開過3名女兒的樣子，但經常在社交網站分享與3名女兒的日常點滴，包括與女兒行山、學習烹飪，製作手工藝品，近期更透露3名女兒受她的影響愛上瑜伽。她早前更分享和女兒乘坐港鐵、渡輪的照片，讓女兒體驗貼地的生活，節日時更帶同3名女兒到公共屋邨探望張者及派發福袋，教導女兒行善。

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雙胞胎女兒去年11歲生日，黎姿更在社交網站發表自己做媽媽的感言。她指自己做媽媽11年，腦海浮現的首先是學習，第二是耐性，從不懂得照顧小朋友到慢慢學習，研習一些兒童心理學知識，但令她最大的改變是記憶力變強。

因為照料小朋友實在有太多日常鎖碎事要記住，又因為經常要教導她們，耐性亦變好、聲線變大和中氣十足。

雖然小朋友總有頑皮的時候，黎姿如其他媽媽一樣會感到苦惱，但總括來説都是開心、溫馨。

她們帶來的更多是溫暖，我很享受當她們的媽媽，甚至已開始懷念她們年幼時讓我抱在懷裡的甜蜜感覺。到現在累積了一定的經驗，但仍然不敢鬆懈，希望盡最大的努力好好培育她們成長！祝妳們繼續健康快樂長大，媽媽永遠會是妳們堅實的後盾。

責任編輯：王明芳