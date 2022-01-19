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【財政預算案】疫下走私煙數量增　團體促政府增資源、支援業界

社會 13:13 2022/01/19

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熱門 李嘉欣 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

香港正版正貨大聯盟呼籲政府可以增撥資源支援業界。（袁澍攝）

疫下兩年，走私問題猖獗，不少行業受打擊。有團體早前做調查，發現有81%受訪者認為走私煙問題影響本地零售業、79%受訪者認為政府若打擊走私可以支持本地零售經濟。
團體促請政府嚴厲打擊，且在本地經濟不明朗狀況下，希望在下月公布的《財政預算案》中可再派消費券、凍結稅項等，支援各界共渡困境。

香港正版正貨大聯盟於上年第四季透過網上問卷進行調查，共收集814名香港市民意見。調查發現，指走私煙問題影響本地零售業，發現有81%受訪者認為走私煙問題影響本地零售業、79%受訪者認為政府若打擊走私可以支持本地零售經濟。

大聯盟指出疫情下各類走私冒牌商品的緝獲量均見破紀錄增長，海關在去年檢獲4.26億枝懷疑私煙，數量比過去20年都多，甚至是2020年全年的檢獲量兩倍。大聯盟認為，疫情下市民消費力下降，全球物流緊張，走私煙趁機而入，使政府損失稅收，合法商戶的生存空間。大聯盟主席何啟文指，政府可以增撥資源打擊走私部門並加強公眾教育。

業界蕭條，大聯盟希望在下月公布的《財政預算案》可以繼續支援社會及扶持業界，包括提供差餉物業豁免、寬減薪俸稅和個人入息税；推出新一輪5000元電子消費券、派發1000元本地旅遊消費券、將利得稅豁免額回復至2019/20年度水平。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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記者：袁澍

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