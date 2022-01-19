【中學巡禮】MIRROR陳瑞輝由細靚到大　Frankie讀Band 1直資英中學費相宜

33歲的MIRROR「顏值擔當」陳瑞輝（Frankie、皮皮），作風一直比較低調，至近日他在ViuTV的處女劇《IT狗》有驚喜演出，飾演一臉木訥、充滿負能量的Never入型入格，現實中的Frankie從小性格開朗帶正能量，中小學皆讀區內名校，中學更是一所Band 1直資英中。

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Frankie在《IT狗》中飾演Tony（楊樂文Lokman飾演）的下屬Never，個性沉鬱、充滿負能量，Frankie接受TOPick訪問時直言，自己的性格剛好相反，是一個喜歡笑的人，有時說話都會「語出驚人」，形容自己算是一個「智者」，難怪MIRROR兄弟們常笑皮皮「壇數高」。

▲ MIRROR成員Frankie、Stanley和Lokman（左起）演出的劇集《IT狗》現正播映中。（黃建輝攝）

Frankie是MIRROR隊中的「顏值擔當」、跳舞精湛，運動方面也有不錯的表現，副隊長江𤒹生（Anson Kong）曾透露皮皮是前羽毛球校隊成員。Frankie當年就讀東區的Band 1直資學校中華基金中學，之後升讀香港理工大學專業進修學院（PolyU SPEED）酒店業管理。

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與許廷鏗為小學同學

他與牙醫歌手許廷鏗在求學時期亦非常有緣，原來他倆是小學同學，就讀灣仔區傳統名校聖若瑟小學；到中學時期，Frankie則與樂隊Supper Moment主音陳仕燊成為同學。而前無綫藝人陳偉琪則是Frankie的堂妹。

Frankie畢業後成為一名舞蹈員，曾為多位歌手伴舞，包括擔任鄭秀文演唱會的舞蹈員。2018年，他參加第一屆《全民造星》而入行，雖然30強止步，但因其顏值高、跳舞出色而被選入MIRROR。

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重視STEM教育 中一開始學編程

位於小西灣的中華基金中學是一所直資男女校，創校於2000年，以英語作為主要教學語言。校園擁有多元化特別室，並重視STEM教育。校本課程以7大共通能力設計，中一及中二已讓學生學習編程和設計機械人，合作製作高階的專題研習，發揮同學創意、合作、溝通等能力。

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學校強調要幫助學生發展個人興趣，因興趣往往是他們未來的職業方向，故此希望同學在校內有不同體驗，而學校實行雙班主任制，也是方便老師找出學生的特質，並作針對性教導。

中華基金中學早於十多年前已推動STEM教育，學生常透過動手做建構科學、科技、數學、工程等提升學習能力。校園又致力建設植物生物多樣性的環境，讓學生在課室外，已如置身大自然博物館中，可親近中草藥及罕有的植物。

▲ 中華基金中學是一所直資男女校，創校於2000年，以英語作為主要教學語言。（香港經濟日報資料圖片）

學費較低 中一入學重成績

中華基金中學的學費較其他直資學校相宜，2021-22年初一至初三的全年學費為$17,650，而中四至中六則收$23,520。該校現正進行2022-23年度中一收生面試階段，1月15日至28日為次輪面試，2月28日起公布收生結果。

據學校網頁資料顯示，其甄選準則有4項，分別為學業成績、操行表現、課外活動及服務，以及入學面試，其中學業成績佔比重40%，其餘皆為20%，可見該校比較重視學術表現。

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責任編輯︰王明芳