【面授課堂】楊潤雄：12歲或以上學生打首針比率達68%　近4成中學全校恢復全日面授課

▲ 教育局局長楊潤雄表示，截至本月5日，全港至少打1針疫苗的師生比率分別達95%及68%。（資料圖片）

自去年9月起，學校師生接種率達7成列作恢復全日面授課堂條件，教育局今日（19日）透露，截至本月初，全港學校教職員，以及12歲或以上學生至少接種第1劑疫苗比率，分別約為68%及95%，而目前全港至少有396間中學已申請全校或個別年級恢復全日面授，其中183間已全校恢復全日課，佔全港約500間中學近4成。

教育局局長楊潤雄以書面答覆立法會議員質詢時表示，局方於本月初向全港2,000多間幼稚園及中小學收集師生接種疫苗數據，截至1月5日，至少接種第1劑疫苗的教職員約為95%，12歲或以上的學生則約為68%。另外，截至1月6日，全港已有183間中學申請全校全日上課，另有213間中學申請在部分級別全日上課，兩者合共396間。

183間中學已全面恢復全日面授課堂

因應本月爆發第5波疫情，全港小學、幼稚園及幼稚園暨幼兒中心須於上周五（14日）或之前暫停面授課堂及所有校內活動，直至學校農曆新年假期，楊潤雄解釋是次疫情涉及的Omicron變異病毒傳播力強，社區存在隱形傳播鏈，甚至出現幼童經家人感染的確診個案，其緊密接觸的師生亦須檢疫，而幼稚園及小學學生年紀小，自理能力相對較弱，加上有關學生大部分因年齡所限而暫未能接種疫苗，強調局方因應疫情發展及聽取衞生專家意見，盡量平衡學生學習需要及健康和安全，以決定學校各級別面授課堂安排，暫未有交代農曆年假後的復課安排。

他亦提及，在2021/22學年，所有幼稚園及中小學，以及提供非正規課程的私立學校（一般稱為「補習學校」）暫時進行半天面授課堂，並由2021年9月1日起，所有學校直接僱用的教職員、其他提供到校服務的人士，以及經常出入校園的人士均必須至少已接種第1劑疫苗或定期進行檢測；因應政府早前宣布將於2月24日擴大「疫苗氣泡」計劃到學校等更多處所，並正計劃到校為5至11歲學童提供疫苗接種服務，楊潤雄稱會盡快公布在學校實施上述計劃的進一步細節。

至於暫停面授課期間指引，他指出，政府已向學校發出《學校健康指引》及衞生防護中心的《預防2019冠狀病毒病給學校的健康指引》，並不時更新及發信通知持分者有關最新防疫抗疫要求及安排，以保障師生健康；自疫情爆發以來，局方已要求學校在暫停面授課堂期間按需要採用面授或網上混合的教學模式，做到「停課不停學」，並提供電子教學資源及網上研討會等支援措施。

支援基層學生方面，於2018/19學年至2020/21學年透過關愛基金推行援助項目，資助約17.6萬名清貧中小學生購買流動電腦裝置，並資助公營學校購買便攜式網絡路由器及流動數據卡，供有經濟需要學生進行電子學習；此外，優質教育基金在2021年撥備15億元推行為期3年計劃，透過學校向有經濟需要的學生借出流動電腦裝置及提供上網所需器材，預計約31萬名學生受惠。情緒及心理支援方面，學校內不同範疇的專業人員，包括訓輔人員、學校社工及校本教育心理學家，一直透過電話及電子通訊等方式與學生保持聯繫並表達關心等，為學生提供支援，局方會繼續留意疫情發展及聽取衞生專家意見，適時檢視相關措施，並會繼續與業界保持緊密溝通，了解學校需要，以提供適切的支援。

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記者：馮琪雅