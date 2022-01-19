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【7.21暴動案】6人已申請就定罪及刑期提上訴　其中1人高院申保釋候上訴被拒

社會 13:47 2022/01/19

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（資料圖片）

2019年7·21元朗發生白衣人暴動事件，7名被告經審訊後被裁定暴動及有意圖傷人等6罪罪成，已被判監3年半至7年，案中共6人將就定罪及刑期提出上訴，聆訊仍在排期中。其中1名已認罪的被告被判監4年8個月，今（19日）向高等法院申請保釋候上訴被拒。
 
申請人林啟明，早前承認暴動罪，被判監4年8個月，今向高等法院申請保釋外出等候上訴，上訴庭法官聽取陳詞後拒絕申請。據了解，林啟明將於9月底刑滿出獄。

案中共有8名被告，其中王志榮經審訊後被裁定罪名不成立，律政司將以案件呈述形式提出上訴。另一被告黃英傑不會提出上訴，餘下6人包括林觀良、林啟明、鄧懷琛、吳偉南、鄧英斌及蔡立基，將分別就定罪及刑期提出上訴，聆訊仍在排期中。

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記者：林育慧

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