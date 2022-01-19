【健康管理】社區藥房提供藥物諮詢服務　藥劑師駐場講解用藥知識及副作用

▲ 長者有時記性不好，忘了甚至重複服藥，有機會引致身體產生不良反應。（iStock圖片）

傷風感冒丸、腸胃藥等是家中常備的成藥，而長期病患者亦要服用不同的西藥，香港仔坊會健康服務藥劑師吳苑彤認為，有不少人對藥物的認知模糊，除了藥分量食多食少的問題之外，有些更會出現藥效重疊或相沖的情況，從而引起身體不適。她認為服藥者不妨多向藥劑師諮詢，才能發揮藥物的真正效用。

根據香港仔坊會健康服務在2021年進行有關用藥方面的調查，共訪問了214人，一半為60歲以下人士，發現有四成半人需要長期服藥，如控制三高（高血壓、高血脂、高血糖）等。調查顯示受訪者平均一個月會到訪藥房或藥行一至兩次，但受訪者很多時未能分清藥行和藥房的分別，如有RX標誌的藥房，代表有藥劑師駐場，可提供專業用藥建議。從中可見不少人缺乏正確的用藥知識，也不清楚藥物的副作用。

▲ 病人很多時會同時在不同專科門診看症，在服用多種藥物情況下，有機會出現藥物效用重疊或相沖的情況。（iStock圖片）

重複用藥後果嚴重

藥劑師吳苑彤指，常見的藥物相關問題大致分為無依從性，即未按醫生指示服用藥物、藥物服用不足或過量，以及藥物效用重疊或相沖。她認為大眾應重新認識藥劑師及藥房的角色和定位，如社區藥房在出售藥物、配藥的基本功能之外，也會提供詳細的藥物諮詢服務，包括講解藥物的服用方式、副作用等，以便進行健康管理。

社區藥房的設立是為了盡可能避免在缺乏藥物的諮詢下，特別是患有慢性疾病的長者，出現多重用藥與用藥不當，以致需要入院治療的情況。「老人家記性不好，重複食藥的情況很常發生。曾遇上要服用心臟藥的老人家，以為自己忘了食藥，食完又食，令心跳過慢，需要入院。」在藥劑師的幫助下，病人或可安排服藥時間配合日常作息，如飯後服用等，以減少用藥重複的情況。

藥物衝撞加重病情

以她所見，有不少病人會同時在不同專科醫生處看診，當病人忘了向醫生提出同時服用多種藥物時，便有可能出現「撞藥」的情況。曾有位患有三高、腦癇症的婆婆，近10年間婆婆的腦癇症控制得不錯，但近半年來，發作次數多了，由半年一至兩次，變成一個月發作兩、三次。當個案轉介到吳苑彤團隊手上，經過藥物整合後，最終發現是不當用藥所致。

查看病歷得知，婆婆在公立醫院的心臟科、內分泌科、腦科覆診之外，近半年亦因痰的問題看私家醫生。「新開的抗生素藥，跟腦癇症的藥物有相沖情況，令新陳代謝快了，直接引致腦癇發作次數多了。」最後吳苑彤為婆婆開出信件，說明用藥情況，以便婆婆向各專科醫生反映。

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過期藥物必須棄置

藥劑師有着正確用藥的把關作用，如曾服用某種藥物，並不等於適合長期服用。「病人在住院期間少走動，出現便秘，醫生開了相關用藥。病人出院後，生活回復正常，便秘情況未必如住院時嚴重，此時便要審視是否應該繼續服用住院時藥效較強的便秘藥。」

家中總有各式各樣的常備藥物，吳苑彤提醒要注意藥物的有效日期。「藥物過期等於藥廠沒有在此年期後進行任何研究，即對藥效無保證。同時亦有安全性問題，即使藥物看似未受潮，完整如初，但有可能帶有細菌甚至微生物。」她建議過期藥物必須棄置，不宜再服用，例如有些藥物的外殼是特殊的腸衣包裝，以保護腸胃不受藥物刺激，但過期後便不能保證這方面的作用。」

記者：劉妙賢