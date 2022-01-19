【育兒心得】港媽帶孩子玩浮潛親身體驗環保　小姐弟清潔海岸燃起保護海洋動力

▲ 港媽Jane希望能身體力行，教導子女認識環保。

親身體驗是絕佳教學，唐慕貞（Jane）早前膽粗粗帶著一對子女挑戰浮潛，玩得盡興之餘，不忘來個壓軸的海灘清潔行動，從中感受海洋跟自身的密切連繫，就如囝囝吳瀚言所說的「有動力令你想保護這個海洋」，真正燃起了為環保盡一分力的決心。

講起環保，Jane的一對子女吳倩瑤和吳瀚言不約而同地說：「小學時有教，走出房間要關燈，不要浪費能源。現在中學就講全球氣候變化、冰川融化。」難道環保便等於三色垃圾桶和節省能源？Jane無奈地說：「我聽到好多小朋友，口口聲聲講環保，問甚麼是環保時，就會背一大段課本內容出來，就像考試答案一樣。」

▲ 浮潛是在淺水區進行，會有導師隨行和照顧。（受訪者提供）

她認為小學講的環保，好意識形態，省電、省水，總之樣樣都節省。「現在小朋友生活比以前富裕，他們會問為甚麼要節省，這好像跟環保扯不上關係。中學時講好宏大的topic，如氣候變化等，又有點太遙遠，好難跟他們的日常生活有關連。」就如塑膠破壞環境是常識，減少使用膠袋、飲管已是老生常談，但這種認知不及一張海龜被飲管傷害的照片來得震撼，隨即掀起戒掉塑膠飲管的風潮。

課本知識紙上談兵

紙上談兵的課本知識，確實難以引起學生的共鳴。吳倩瑤說：「跟我講冰川每年融化了多少，這只是一個數字，我無概念，亦感受不到甚麼。」年輕人總覺得這是國際級的世界大事，沒有切身關係。吳瀚言也直說：「以前聽到海平面升高一、兩厘米，又會怎樣呢？現在才知對環境有很大影響，就如珊瑚礁是全球暖化最大受害者之一，令人更有動力去保護海洋。」要知道受氣候變化影響，全球已有超過一半的珊瑚礁在過去30年消失。

▲ 唐慕貞帶着一對仔女體驗浮潛之餘，也參與了清潔海灘活動，身體力行地體驗環保。（曾耀輝攝）

教育就是這麼的一回事，親身體驗才會印象深刻。在歷時一小時的海岸清潔行動中，兩姊弟發現塑膠樽蓋竟然是主要的垃圾，另外還有不少發泡膠、膠水樽等，讓他們確切意識到廢物回收的重要性。Jane笑說：「自那次清潔海灘之後，他們一想起在沙灘見到好多垃圾，平日都會特別注意recycle，能回收的都會帶回家，不會隨便亂扔，因為肯定屋企附近有三色垃圾桶。」

對於已踏入中學階段的子女，指令式對話已經不再適合，Jane直言年輕人不喜歡聽人說教，要聰明地循循善誘，先以玩樂引起他們的興趣，再加一點活動，才顯得自然而然。「我初時只提浮潛，他們想去玩，後來才提起之後另有活動，但不用『執垃圾』的字眼，而是說『清潔海岸』，他們就不抗拒了。」那天他們在潛水歷險會課程總監區紹堅（Stephen）的帶領下，除了學會浮潛技巧之外，也親眼看到香港的真正水底世界，對本地海洋生態環境有了初步認識。

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本地浮潛景觀優美

吳倩瑤回想在西貢甕缸灣浮潛體驗時也滿臉笑容。「水好清，看到珊瑚、海膽，一大堆海草，原來海洋可以如此有生氣。」完全打破了她對香港水域的認知。「有次在淺水灣游水，海水好混濁，游下游下，突然被一個膠袋蒙臉，幾驚呼吸不到，甚至在游水時突然會見到一大堆垃圾浮在水面。」當與垃圾同游變成等閒事時，又怎會想到香港的海底竟能長出珊瑚。

Stephen指，在西貢橋咀島及甕缸灣附近海岸綫的淺水處，有很多美麗的珊瑚，是浮潛的好地方。潛水與海岸清潔活動的結合，源於Stephen早前參加的滙豐營商新動力計劃。「潛水的門檻高，需要專業資格，對大眾來說太麻煩，浮潛相對簡單得多，基本上五、六歲、水性不太好都可以參加。」浮潛是在淺水區進行，導師會講解潛水鏡、呼吸管、助浮衣等器材的正確使用方式和安全守則，下水時亦有導師隨行照顧。

「聽前輩講起，五、六十代在香港海域潛水，會見到好大隻龍蝦、蘇眉，景色又靚。可惜後來工業化、填海、濫捕等，破壞了環境。」Stephen直言香港的海底景色雖不能跟菲律賓、印尼等地相提並論，但勝在能隨時起行夠方便。

▲ 在潛水熱點七星排的海底，可欣賞到美麗的海洋生物和珊瑚。（受訪者提供）

為了讓海底環境恢復生氣，吸引更多人對潛水的興趣，Stephen跟一班志同道合的潛水人士，閒時會下海執垃圾，也希望年輕人在潛移默化中受到影響。「海底最多是鬼網，即是棄置的魚網，以前捕魚時拖魚用，好多會卡在海底，久而久之又有可能纏着海龜或者大型魚類等。另外又有不少玻璃樽、塑膠類垃圾。」他強調海底執垃圾並不簡單，潛水技巧一定要純熟，才有餘力去顧及其他雜事，因很多時在水流衝擊下，垃圾纏死了，要借助工具才能清走。

潛入海中，親眼看見美麗的海洋生物、努力成長的珊瑚，自然激起保護環境之心。Stephen說：「好多人說看過外國的靚景，覺得保育做得好，我都希望自己的地方能做到，須知要讓海底環境恢復到舊時的光景，是好長遠的事，但都要盡做，至少不能再惡化，慢慢地休養生息。」

記者：劉妙賢