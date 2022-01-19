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【朋輩壓力】不受朋輩壓力影響做好自己　堅持溫書終如願升上心儀大學

教育 14:08 2022/01/19

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熱門 李嘉欣 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

筆者年輕時不受朋輩壓力影響，堅持溫書終如願升上心儀大學。

一班參與了3年輔導計劃的五年級學生，上星期舉行第二年的結業禮。當日有老師、輔導主任和副校長在場，我希望他們爭取機會上台，向大家分享自己這兩年來學習了甚麼、有甚麼得着，或是自己有甚麼改變。

要讓學生上台分享，他們當然就立即大叫大嚷，連忙拒絕，氣氛立時嘈吵又混亂，在我多番鼓勵下，終於有兩位同學害羞地舉手。正當我準備與他們作分享前的練習，我再問同學：「這是最後一次機會啦！還有人參與嗎？」然後再多一位同學站起來跟我們一同作準備。

我問這3位女生，剛才面對同學們大叫大嚷、說不要分享的氣氛下，是否會感到有壓力？為甚麼最終她們願意舉手分享呢？同學們說，因為知道自己性格害羞，希望能有多一點進步，多爭取機會練習。雖然感到有壓力，但還是想要做。我十分欣賞她們的出發點。這個年紀朋輩壓力對她們來說是巨大的，能夠面對朋輩壓力去做她們認為該做的事，需要無比勇氣。我對她們說自己在學生年代也曾經多次拒絕同學們去玩的邀請，堅持自己溫書，到最後才能順利升上心儀大學。她們這份勇氣，未來一定可以幫她們達成夢想。

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也有同學說因她二年級時每天都被同學指摘，令她和同學間相處困難，更邊說邊哭出來。在經歷了兩年輔導計劃，她覺得自己多了點自信，媽媽更說她溝通能力進步了。所以，希望爭取機會分享。

我們很容易以眼前的印象為一個人定性。例如這3位女孩在同學當中一向比較少作聲，是怕羞的幾個。但我們很少花心力去了解「一路走過來的她」。其實她們為了進步，已經付出了很多很多的努力，也面對不少壓力，才取到今天的成果。

全文刊於《經濟日報》專欄「育儀札記」，原題為「勇氣」。

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