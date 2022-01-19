【變色母乳】媽媽染疫後母乳驚變螢光綠色　堅持餵哺稱含抗體：給女兒更多營養

▲ 英國一名媽媽確診後母乳變成螢光綠色。

英國一名媽媽早前在社交媒體上分享，自己和女兒雙雙確診後，母乳顏色出現驚人變化，由奶白色變成螢光綠色。她堅持餵哺變色母乳，認為母乳含有抗體，能夠給予女兒更多營養。

綜合外媒報導，英國媽媽Ashmiry早前在IG上傳兩張照片，顯示確診新冠肺炎後，母乳由白色轉變成螢光綠色。她認為母乳變色代表身體正在製造BB需要的養分，例如病毒抗體，故染疫後堅持餵哺母乳，給予女兒更多營養。

我很感謝能夠產出如此特別的母乳，自己也喝了一些，不知道是否有幫助，但我好起來了。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

最新家庭台影片：

或因飲食習慣致母乳變色

帖文引來民眾關注及轉發，有泌乳顧問公司指出，女性哺乳時，身體會進行「掃瞄」，分析母乳該有哪些營養元素供BB吸收。澳洲母乳協會則分析，母乳變色或與Ashmiry的飲食習慣有關，進食大量綠色的蔬果、海帶、海藻，或濃縮的維他命營養補充品，都有機會令母乳變色。

兒童急救組織CPR KIDS日前亦在Facebook專頁轉發照片，表示目前沒有在母乳中發現新冠病毒的紀錄，且按澳洲昆士蘭衛生局官網一份文件，說明確診媽媽餵哺母乳沒有問題。組織建議媽媽確診後可向醫生諮詢再作決定。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯：王明芳