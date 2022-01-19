【食不安心】女子洗提子乾驚見水有泥沙　顯微鏡下夾雜泥沙畫面曝光

▲ 有女子洗提子乾後，發現有泥沙沉底。

吃提子乾之前要洗？近日東莞一名女子洗提子乾，洗了好幾遍仍發現水很混濁，並有泥沙沉底。有實驗室人員發現，在顯微鏡下，提子乾沾上不少雜質、灰塵。

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洗了幾次仍有泥沙

據內媒報道，該名東莞女子上載洗提子乾的影片表示，洗過多遍，仍發現很髒。從影片可見，洗過提子乾的水，的確積聚一堆泥沙。有網民表示，提子乾一般開袋即食，故看到這盆污水後，也相當震驚。

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根據阿陽微觀實驗室的影片，把提子乾放在顯微鏡下，可見到內有黑色、紅色的線狀異物，同時亦沾上不少灰塵，狀甚恐怖。新疆盛產提子乾，內地有不少貨源也來自該地。有自稱是新疆人的網民表示，在自己家裡，「葡萄乾都是洗了再吃的」。不過，有網民表示，洗了不好吃，但亦有人直言習慣洗了才吃。

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乾果宜放雪櫃保存

早年也有提子乾出現食安問題。曾有馬來西亞網民購買一款美國名牌提子乾，發現未過期也生蟲。當時該品牌的香港代理公司市場部發言人受訪指，所有天然食品均有機會藏蟲，而生產過程只是其中一個出問題的因素。

當年任職中大生命科學學院食品及營養學副教授的鍾厚賢曾指，在乾果中出現小蟲的情況並不常見，因乾果需經過風乾程序，即使生果內有蟲，亦會被殺死。他估計，最大可能是在收割時或之後的程序中，葡萄已藏有蟲卵，直至葡萄乾去到一個較為潮濕高溫或適合的環境，才孵化出來。

鍾厚賢又指，即使果乾的包裝已放防腐劑，亦未必可殺死小蟲，因防腐劑的最大作用是殺菌、防霉或保持食物乾爽。香港天氣潮濕，食物容易變壞，他建議市民將乾果放在雪櫃內，因低溫不宜昆蟲生存。

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責任編輯：羅嘉欣