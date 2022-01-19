【寵物是家人】倉鼠非寵物店購買仍想送走　義工籲理性分析︰倉鼠不會突然製造病毒【附防疫貼士】

▲ 非寵物店購買，家人仍想送走，義工籲理性分析勿棄養。

銅鑼灣寵物店有倉鼠感染新冠病毒，政府宣布人道毀滅約2000隻倉鼠。此舉引起部分倉鼠主人恐慌，出現棄養潮。有關注倉鼠的義工收到不少求助個案，當中更涉及非寵物店購買的倉鼠、一直在家飼養的倉鼠等，義工呼籲主人及其家人冷靜理性分析，勿胡亂棄養，並附有詳細的意見。

倉鼠面臨棄養潮

不少人視寵物如家人，家人患病何以會狠心去離棄牠們？日前政府宣布人道毀滅約2000隻倉鼠，並建議市民交出上月22日或之後購買的倉鼠人道毀滅，有相關的主人選擇交出倉鼠。同時，另有一些倉鼠主人也擔憂，關注倉鼠的義工組織「掌心生命-香港倉鼠關注協會」昨日在facebook專頁發帖，呼籲寵物主人要冷靜處理，勿棄養。今日（19日）一則帖文指出在半日間已經收到不少同類查詢，當中有個案是︰

我屋企隻鼠不是寵物店購買的，但家人好擔心想我送走鼠鼠。但我唔想，請問有無方法幫鼠鼠檢測？

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要冷靜及理性分析

「掌心生命-香港倉鼠關注協會」建議，如果寵主及家人真的擔憂染疫，可以作以下行動︰

1 和家人冷靜及理性分析，在家飼養了一段時間的倉鼠患上新冠肺炎的可能性。鼠鼠不會突然在身體內製造病毒。

2 全家人定期做檢測。

3 主人要密切觀察鼠鼠的情況會不會有任何上呼吸道感染症狀，接觸倉鼠期間必須要戴口罩及配帶即棄手套。將鼠籠放於通風及溫暖的位置，以防倉鼠感冒。

4 預約獸醫幫倉鼠做身體檢查。

如果家中的倉鼠是領養或者於12月22日之前購買的，請不要急於棄養。因為家中倉鼠唯一可以感染的途徑是從人類身上感染，只要我們做足防疫措施倉鼠，機會率很低。

做足個人防疫措施保護寵物

另外，有市民發現主人在街頭棄養倉鼠的事件，義工直言「街頭棄養是最不可取的處理方法」，倉鼠是無法在人類世界中生存，加上萬一倉鼠真的不幸感染了病毒，無疑對社區造成另一個隱藏傳播鏈。

義工呼籲，各位不要對於是次事件過於恐慌，在家中飼養的倉鼠大部份都是健康的，只要做足個人防疫措施，就能保護家中鼠鼠。「倉鼠是我們的家人，請各位理性分析，不要因為單一事件而棄養。」

寵物主人最重要是自己在接觸寵物前做好防疫，只要保護好自己，就可以保護倉鼠。如果真的決定棄養，請不要棄鼠在街頭，請向該會義工聯絡。防疫意見包括以下7點︰

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責任編輯︰王明芳