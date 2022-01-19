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【新冠肺炎】國泰就違規已提書面解釋　 陳帆：審視及優化機組人員檢疫安排

社會 14:58 2022/01/19

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熱門 李嘉欣 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

運輸及房屋局局長陳帆。（曾耀輝攝）

有前國泰航空機組人員上月抵港後涉違反防疫規定，引發本港第五波疫情，有議員在今日（19日）立法會質詢有何措施防止類似事件發生。運輸及房屋局局長陳帆表示，因應疫情及衞生風險等審視及優化機組人員檢疫。

李梓敬議員在立法會會議上表示，有何措施防止機組人員違反政府指明的檢疫規定，及會否就國泰沒有按照政府的檢疫規定作出跟進等質詢。運房局局長陳帆書面回覆指，國泰航空的主席已應要求向行政長官提交書面解釋，亦留意到國泰航空於一月十一日發出了聲明，警方在徵詢法律意見後，已落案起訴兩名涉事的前國泰機組人員，政府正繼續深入調查及嚴肅跟進。

陳帆又稱，若調查發現有充分證據，顯示政府應採取進一步的法律行動，政府定必果斷行動。由於相關事宜正在調查中，並涉及法律程序，現階段不適宜作進一步評論。

他表示，會根據疫情的最新發展、公共衞生風險方面的評估及航空業界的營運需要等因素，全面審視及優化機組人員的檢疫安排，並會進一步加強監管，以確保航空公司及機組人員能準確理解並確切遵守相關規定。亦會繼續檢討及適時調整有關安排，與航空業界共同做好防疫抗疫工作，以助社會盡快回復正常，同時盡量減低航空貨運服務因檢疫安排收緊而縮減，對社會及經濟所帶來的影響。

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責任編輯：余思嵐

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