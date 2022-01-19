【涉搶文件】梁國雄涉立法會搶文件案續審　辯方指馬紹祥「惡人先告狀」

▲ 梁國雄涉立法會搶文件案續審，辯方指馬紹祥「惡人先告狀」。（資料圖片）

前立法會議員梁國雄涉2016年於立法會會議上，質詢時任發展局副局長馬紹祥時搶去其文件，被控藐視罪，裁判官裁定控罪不能檢討議員。隨後律政司及梁反覆提出上訴，梁最終被裁定終極敗訴，終院指條例適用於檢控議員，下令發還重審。梁早前否認藐視罪，案件今（19日）於東區裁判法院再開審。代表律師盤問時指，當日議員就重大利益向馬抗議，而馬卻報警，這是惡人先告狀，馬不同意說法。

65歲被告梁國雄，被票控違反《立法會（權力及特權）條例》第17(c)條的藐視罪，即於2016年11月15日，在立法會綜合大樓會議室舉行會議時引起騷亂，致令該立法會委員會的會議程序中斷或相當可能中斷。

時任發展局副局長馬紹祥作供稱，他於案發當日出席立法會房屋及發展事務聯合會議，接受立法會議員就橫州事務的詢問。被告於會上要求馬出示政府與另一間顧問公司的書信往來及文件。

馬續指，被告在得知馬沒有相關文件後，突然站起來走到官員席前，然後取去馬的文件夾，而文件夾內有機密文件。梁將文件夾交予前立法會議員朱凱廸後，便被保安驅逐離場，馬於翌日報警。

代表律師盤問時問及馬，是否同意前立法會議員陳志全透過會議表達不滿。馬稱，這只是陳的表述。代表律師隨後兩度重複問題，馬均重覆答案，馬又稱沒有需要回答問題。

代表律師指，被告在整個過程均是對馬及馬在內的政府作出批評，被告亦沒有翻閱文件夾，只是表達不滿。馬同意說法。代表律師又指，當日議員就重大利益向馬抗議，而馬卻走去報警，這是惡人先告狀。馬不同意說法。

聆訊下午續。

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記者：梁錦麟