【警隊人手】去年底警隊空缺達5,706個　按年增近1成

▲ 據保安局披露警務處最新職位空缺數據，2021至22年度截至去年底有5,706個職位空缺。(資料圖片）

警方面對人手不足問題，保安局局長鄧炳強今日（19日）書面答覆立法會議員質詢時表示，截至去年底，警務處在2021至22年度有5,706個職位空缺，較上一年度5,258個，增加近1成。

據局方披露提供警務處最新招聘及職位空缺數據，2021至22年度（截至2021年12月31日）已招聘542人，較2020至21年度754個，減少28%，包括423名員佐級人員及119名督察級人員，距離目標1,545人仍欠1,003人。

此外，警務處在2021至22年度同期仍有5,706個職位空缺，員佐級職級佔5,187個，較上年度4,744個增加9.3%，督察級職級佔484個，較上年度467個增加3.6%，由內部晉升的憲委級職級則佔35個，較上年度47個減25.5%。

鄧炳強指，公務員事務局於2018年7月推出「選擇延遲退休方案」，警隊人員可選擇延遲到60歲退休，另為應付行動需要及長遠人手挑戰，警隊於去年2月推出「超過訂明退休年齡的警務人員繼續服務計劃」，讓2000年6月1日前入職政府的非首長級警務人員延長服務至60歲，透過上述兩項挽留人才策略，他相信警隊將可在未來十數年間挽留超過1.7萬名警務人員。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：馮琪雅