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【中學染疫】聖若瑟英文中學及李國寶中學有學生確診　暫停面授14日

社會 15:00 2022/01/19

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熱門 李嘉欣 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

本港第五波疫情持續，再多兩間中學有學生中招。

本港第五波疫情持續，再多兩間中學有學生中招，位於油麻地海泓道的香港管理專業協會李國寶中學接獲衞生署通知，有一名中三學生確診，學校由今日（19日）起須暫停14日面授，改為網上授課。

該校副校長薜老師回覆TOPick查詢時表示，該名學生早前曾回校考試，至於有多少學生屬密切接觸者，需要隔離檢疫，則有待當局通知。她說，學校接獲通知後，已經在校園內進行全面消毒。

李國寶中學有中三學生確診，學校暫停面授14日。 （資料圖片）

另外，位於觀塘區的聖若瑟英文中學亦接獲衞生署通知，一位中六級學生初步確診，全校教職員及學生須接受強制檢測，亦由今日起須暫停14日面授課，改為網上授課，所有課外活動亦會取消。 校方指，初確學生現於醫院接受治療，情況穩定，校方將於明日及後日進行校園深層消毒及清潔工作，期間面授及網上課堂暫停；學生由下周一起在家中出席網上課堂。

中學生確診個案

  • 李國寶中學 中三學生初步確診
  • 聖若瑟英文中學 中六學生初步確診
  • 地利亞修女紀念學校（百老匯）14歲男學生（個案13067）、16歲男學生（個案13069）
  • 北角蘇浙公學　17歲男學生（個案13051）
  • 香港鄧鏡波書院 19歲男學生（個案13014）
  • 嘉諾撒聖方濟各書院 16歲女學生 （個案12989)
  • 南亞路德會沐恩中學 13歲女學生（個案12909）

【TOPick診症室】接種科興疫苗年齡降至5歲　藥劑師崔俊明籲3類兒童不宜打針

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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記者：黃悅晴、李榮忠

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