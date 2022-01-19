【中學染疫】聖若瑟英文中學及李國寶中學有學生確診 暫停面授14日
社會 15:00 2022/01/19
本港第五波疫情持續，再多兩間中學有學生中招，位於油麻地海泓道的香港管理專業協會李國寶中學接獲衞生署通知，有一名中三學生確診，學校由今日（19日）起須暫停14日面授，改為網上授課。
該校副校長薜老師回覆TOPick查詢時表示，該名學生早前曾回校考試，至於有多少學生屬密切接觸者，需要隔離檢疫，則有待當局通知。她說，學校接獲通知後，已經在校園內進行全面消毒。
另外，位於觀塘區的聖若瑟英文中學亦接獲衞生署通知，一位中六級學生初步確診，全校教職員及學生須接受強制檢測，亦由今日起須暫停14日面授課，改為網上授課，所有課外活動亦會取消。 校方指，初確學生現於醫院接受治療，情況穩定，校方將於明日及後日進行校園深層消毒及清潔工作，期間面授及網上課堂暫停；學生由下周一起在家中出席網上課堂。
中學生確診個案
- 李國寶中學 中三學生初步確診
- 聖若瑟英文中學 中六學生初步確診
- 地利亞修女紀念學校（百老匯）14歲男學生（個案13067）、16歲男學生（個案13069）
- 北角蘇浙公學 17歲男學生（個案13051）
- 香港鄧鏡波書院 19歲男學生（個案13014）
- 嘉諾撒聖方濟各書院 16歲女學生 （個案12989)
- 南亞路德會沐恩中學 13歲女學生（個案12909）
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記者：黃悅晴、李榮忠