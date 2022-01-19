【不明源頭】17歲學生居觀塘凱滙不明源頭　張竹君：或與倉鼠群組相關

▲ 再有一名17歲中六級男學生成為源頭不明個案。

本港爆發第五波疫情，社區傳播鏈未斷，、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今日（19日）下午出席疫情記者會，交代本港疫情最新情況。

張竹君表示，今日新增約10多宗初步確診，包括10宗本地個案，部分源頭不明，包括一名17歲中六級男學生，就讀觀塘區的聖若瑟英文中學，15號發燒，17日檢測後呈陽性。全校教職員及學生須接受強制檢測，亦由今日起須暫停14日面授課。

她指，患者無去過高風險地方，惟暫時發現是L452R，或與倉鼠群組相關。患者於1月14日去過樂富廣場，15日去過旺角中心及新之城行街，1月16日下午1時半大聖日本料理，其他時間有返學，1月12日去過APM食過泰國料理，中心繼續調查源頭中。

另一位初步陽性源頭未明個案，涉一名國泰員工，在5樓工作貨物搬運司機，在機場發現陽性，患者於1月18日咳，同日發現陽性，對上一次檢測1月12日，患者住葵涌邨日葵樓，該大廈早前曾出現確診個案，但不同層數及單位，未知患者是否與早前確診個案在樓下或大堂相遇，中心正調查中。

另一位初陽個案是#13079確診患者，居東涌映月灣一座的家人，為一名14歲中三學生，就讀位於油麻地香港管理專業協會李國寶中學，患者於1月17日最後上學，18日出現咳及喉痛，1月14日與家人曾到東涌清真寺，有時在藍天海岸與朋友聊天。

另一宗初步陽性個案，涉早前確診26歲幼稚園老師的朋友，在K11 MUSEA5樓工作，居荃灣恆麗園6座，1月17日喉痛及頭痛，已接種2針復必泰，於18日送入檢疫中心，不過當日亦有到檢測站拎取樣本，故亦是陽性個案，平時主要返公司食早餐，會於公司附近食午飯，例如K11祥仔餐廳，15日去過海港城行街，與一名朋友於16日共同用膳。

及有一名58歲女士，居馬鞍山錦豐苑錦蓉閣，為地利亞修女學校2E班老師，1月10、11、14號曾在學校監考，監考的班級中，其中一位是確診人士。同一時間考試的學生都需要檢疫，曾到新港城、眾安商場地下街市買菜，鑽石山大有街3號看中醫，當時曾一起等候人士需要檢測，15日去過蘇記粥品，大部分時間都返學，無與確診學生有過多接觸。

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記者：洪芷晴