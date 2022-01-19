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【娛圈有喜】周杰倫生日再當爸爸　太太昆凌懷第三胎：美好的禮物

娛樂 15:15 2022/01/19

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周杰倫宣布太太昆凌懷孕：「這最美好的禮物！」

台灣天王周杰倫今日43歲生日，在下午時份周董在社交平台公布太太昆凌懷孕喜訊，並展示太太的孕肚照，這也是周杰倫夫婦第三度當父母。

周董展示太太懷孕照。（instagram圖片）

周杰倫下午在官方IG發文，公布太太昆凌懷孕消息，他留言：「原本想說出生了再來公布，看了是防守不住，這最美好的禮物，有押『孕』喔。」並曬出昆凌的孕肚照。

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周董曾想懷夠五胎

周杰倫跟昆凌結婚7年，現育有女兒Hathaway和兒子Romeo，今日早上台灣傳媒已傳出昆凌懷有第三胎的息，因昆凌昨日在IG發布為老公周杰倫慶祝43歲生日的照片，昆凌在相中穿著白色厚外套遮住了上半身。之後有指昆凌的姐姐證實了昆凌懷孕一事。

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（instagram圖片）

周董在跟昆凌結婚時，已曾表示想生夠五胎，令家裡可以更熱鬧，更可以組成樂團。不過昆凌在懷兒子Romeo時曾表示自己因罹患多囊性卵巢症，經過長時間的調理，才能順利懷子。

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後來昆凌生了第二胎後，周董曾稱體恤太太產子的辛苦，暫時未有再生育計畫。如今昆凌再懷第三胎，讓周董可以三度為人父親。

撰文 : TOPick柴犬出動

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