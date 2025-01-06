協恩中學面試｜協恩中學曾誕DSE超級狀元　兩輪面試重點考中英表達能力

▲ 協恩中學設有兩輪面試。

【協恩中學中一面試/升中面試/協恩中學】直資女校協恩中學是位於九龍城區的傳統名校之一，創校已有86年歷史，多年來出產不少社會各界名人，而學生在過往公開試亦有傑出表現，因此每年都有不少家長趨之若鶩。

協恩中學創立於1936年，以英文為主要教學語言，除了兩文三語，學生亦可以學習日文、法文或西班牙語。學校推行6年啟導式生命輔導計劃－「師友計劃」，每名中一生均會被安排給一名導師從旁輔導至畢業，定期進行個別會晤，讓學生在導師引領幫助下建立及實現成長目標。

協恩中學面試｜學生文武雙全

學校提供本地DSE文憑試課程，學生在公開試屢獲佳績，其中在2014年誕生8科5**的超級狀元。除了學術，學校在體育、音樂、辯論等課外活動亦有出色表現，其中籃球隊人才輩出，而去年的東京奧運中，獲得乒乓球女子團體項目銅牌的杜凱琹是該校舊生，她在完成中三課程後輟學轉打全職。

2025/2026中一入學申請已於去年11月16日截止，首輪面試亦已結束，第二輪面試則於12月至今年3月舉行。將會提供180個中一學額，初中學費為$41,350。

校長梁少儀在去年10月舉辦的中一入學簡介講座中指出，希望取錄謙虛且抱有感恩的心、「唔怕捱苦」及信任團隊的學生。她又指，在面試中希望看到學生的表達能力和思考方法，即使學生不懂答案，也要盡量表達自己的看法，不要太緊張。

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協恩中學面試｜收生準則

協恩的面試分為兩輪，所有申請人均獲首輪面試機會。收生準則如下：

面試表現 30%

學業成績 30%

課外活動表現 20%

操行/態度 20%

高科技教育中心蘇廸希校長出版《最強直資中學天書》，整理了過往中心學生於協恩的面試題目：

協恩中學面試｜第一輪面試

考核學生的中、英文表達能力、數理及創意。其中，中英文會有1分鐘準備兩條題目，每一題需要演講1分鐘，中文題目為「你認為網上學習可以取代傳統的學習課堂嗎？」；英文題目則關於「Motherly Love」（母愛）。

協恩中學面試｜第二輪面試

由校長、副校長及助理校長與學生傾談，家長需要陪同但毋須作答，內容圍繞學生的品德、性格、興趣、日常生活、個人期望等。蘇廸希指出，學生要準備英文自我介紹，其後校長會隨著考生的答案繼續提問，例如其學生提及自己學鋼琴、有好奇心及喜歡數學，校長隨後問學生「你覺得中學裡會學到甚麼數？」、「為何覺得自己有好奇心」等。

校長亦有問及考生為何學鋼琴，考生回答聽過音樂會覺得鋼琴好聽，校長就請考生形容演奏家；最後校長亦有問考生預計自己升中會遇到甚麼困難。

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