【特首選舉】冼國林徒弟陳嘉桓不斷進修　當皮紋分析師發掘兒童潛能【多圖】

▲ 冼國林徒弟陳嘉桓。

KOL兼商人冼國林在今日（1月19日）宣布參選特首，成為首名公開表態參選者。眾所周知，冼國林還有另一身份就是武林人士，其徒弟之一為陳嘉桓（Rose）。

陳嘉桓隨冼國林習詠春並奪香港公開武術錦標賽銀牌，同時她亦曾為冼國林旗下藝人。

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單親家庭長大

自小父母離異的陳嘉桓，其親母當年只16歲便誕下她，之後移居加拿大。因此Rose小時候在香港與姨婆生活，至12歲才與母親相認。

天生麗質的陳嘉桓約在17歲當模特兒入行，同時當演員參演影視劇演出，電影處女作是2009年《撲克王》，後來在其師父冼國林有份投資的《葉問前傳》 當女一。

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曾慘遭狼吻

不過在2011年，當年19歲的陳嘉桓在內地拍戲時，與洪天明﹑馬德鐘﹑陳浩民和孟瑤等外出打邊爐，被狗仔隊偷拍到陳嘉桓遭陳浩民從後擁抱及強吻，男方更用手掩女方的口，陳嘉桓表現出十分不情願。

事件曝光後，陳浩民舉行記者會向陳嘉桓道歉，表示對行為不當深感悔疚。

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進修成皮紋分析師

另外，陳嘉桓入行以來緋聞不算太多，最為大眾知道的緋聞男友為黃宗澤（Bosco），二人在2017年因合作邵氏網劇《守護神之保險調查》而熟絡。

後來，Rose因被媒體多次拍到出入Bosco住所，二人由此而傳出緋聞。不過，二人一直都稱呼對方為好友，沒有承認戀情。

在去年，她「踩過界」當皮紋分析師。Rose曾接受TOPick訪問指，在2016年在她的契媽邀請下接受皮紋分析，那次過後感受到皮紋學的神奇之處，繼而產生濃厚興趣學習，花4年時間修讀課程並考獲IIPDA先天智能與皮紋測評資格，以及中國測評分析師，之後與契媽一起開班教授皮紋分析。

她指，藉檢測手指指紋可助家長盡早了解孩子的性格和天賦潛能，從而引導孩子在最優勢的方面發展從而得到最大的發揮。