【車費上漲】去年車船燃料費上漲　陳帆：燃料費上漲應以票價調整處理

▲ 去年車船燃料費上漲。（資料圖片）

運輸業經營困難，據政府回覆立法會質詢文件，過去一年車船燃料費均錄增幅，其中巴士及渡輪去年首9個月的燃料開支已較2020年全多；小巴的日均燃料開支則增加39元。

具體而言，巴士燃料開支由2020年的7.94億，上升至去年首九個月的8.07元，增加約1,300萬。渡輪燃料開支由2020年的1.15億，上升至去年首九個月的1.2元，增加約500萬。其實際增幅如下：

立法會議員向運房局查詢，政府有否計劃推出新一輪燃料補貼，以及會否有新措施支援業界。

運房局局長陳帆回覆指，政府現階段未有計劃再次提供燃料補貼，但會透過調整收費、重組路線等方法紓緩業界壓力，包括去年已批准80條專線小巴路線的加價申請；現時亦正積極處理的士加價申請。

陳帆又認為，由燃料價格變動引致的成本上漲，應按現行的士及專線小巴收費調整機制處理。換言之，如燃料成本繼續上升，市民或要面臨車費增加。

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責任編輯：陳梓蔚