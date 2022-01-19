【第五波疫情】今日新增16宗確診個案　包括2宗本地源頭不明個案【不斷更新】

本港爆發第五波疫情，社區傳播鏈未斷。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業下午出席疫情記者會，交代本港疫情最新情況。今日新增16宗確診個案，包括2宗本地源頭不明個案、4宗與輸入個案相關個案、1宗本地個案。

其中有一名17歲學生，居於觀塘，屬不明源頭初步確診個案，或與倉鼠群組相關。

【17：10】

被問到市民應如何處理和與倉鼠相處？張竹君呼籲市民千萬不要棄養，以免病毒有在街上傳播的風險，至於具詳飼養指引，要留待漁農署專家解答。

【17：00】

張竹君表示，美孚及深水埗區錄不明源頭個案，行蹤眾多且未找出源頭，呼籲居民自願檢測。

【16：55】

張竹君指，指定時段曾到新港城、眾安商場地下街市買菜，鑽石山大有街3號看中醫的人士需要接受檢測。

【16：53】

張竹君交代部份初步確診個案行蹤：

【16：50】

李立業表示，截至早上9時，過去24小時，接獲24宗呈報個案，28名病人已出院，現時共有342名確診病人於北大嶼山醫院香港感染控制中心及醫管局傳染病中心等留醫，全部情況穩定。詳情即看【下一頁】。

【16：45】

張竹君表示，今日新增約10多宗初步確診，包括10宗本地個案。部分個案源頭不明，包括一名17歲中六男學生，他就讀觀塘區的聖若瑟英文中學，15號發燒，17日檢測後呈陽性。政府指，該名患者未到過高風險地方，或與倉鼠群組相關。詳情即看【下一頁】。

【16：40】

銅鑼灣Little Boss寵物店繼23歲女店員及一名67歲女顧客確診後，女顧客丈夫今日（19日）亦確診。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，患者為73歲男士（13073），居於香港仔嘉隆苑嘉昇閣，曾到香港仔龍薈用膳。詳情即看【下一頁】。

【16：30】

張竹君表示，今日新增2宗本地源頭不明個案，一人為美孚新邨26歲幼稚園老師，感染Omicron個案，正調查其與學生的接觸情況。

另外，79歲男子住在葵涌邨，CT值約20，主要在樓下公園活動，在仁濟醫院照腸鏡前檢測時發現確診，他曾到荃灣換身份證。詳情即看【下一頁】。

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責任編輯：陳梓蔚