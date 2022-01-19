【源頭不明】今日新增2宗本地源頭不明　79歲翁在仁濟醫院照腸鏡揭發染疫

▲ 今日新增2宗本地源頭不明，79歲翁在仁濟醫院照腸鏡發現呈陽性。

本港爆發第五波疫情，社區傳播鏈未斷，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今日（19日）下午出席疫情記者會，交代本港疫情最新情況。今日新增16宗確診個案，包括2宗本地源頭不明個案、4宗與輸入個案相關個案、1宗本地個案（詳情即看【下一頁】）。

張竹君表示，今日新增2宗本地源頭不明個案，一人為美孚新邨26歲幼稚園老師，相信為Omicron個案，正調查她與其他學生的接觸。她的一名密切接觸者28歲男子，曾一同進餐，亦呈初步陽性。

另外，一人為79歲男子住在葵涌邨逸葵樓，由於他身體不好，本身有氣喘，主要在樓下公園活動，暫未找到感染源頭，在仁濟醫院照腸鏡前做檢測揭發染疫，CT值約20，曾在公園吃飯、到過荃灣換身份證及大窩口街市。另有一人居逸葵樓今日初步確診，與79歲男子不是同住，亦不是同層、同坐向。

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記者：李榮忠