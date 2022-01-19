【上訴得直】涉參與6.4非法集會判囚　黃之鋒上訴得直改判囚8個月

▲ 涉參與6.4非法集會判囚，黃之鋒上訴得直改判囚8個月。（資料圖片）

壹傳媒創辦人黎智英等26人早前就參與2020年維園六四晚會，而被控參與或煽惑他人參與未經批准的集結罪，當中黃之鋒及梁凱晴認罪後，分別被判囚10個月及4個月，兩人今（19日）向上訴庭就刑期提出上訴。上訴庭聽罷陳詞後，裁定黃上訴得直，改判囚8個月，而梁的上訴則被駁回。

代表上訴人的大律師關文渭陳詞時指，黃因本案被判刑時，牽涉多宗同類案件，因此有部分刑期應與其他同類案件的刑期同期執行，而且原審法官以15個月起量刑起點屬過重，尤其是原審法官將黃的量刑起點上調至遠超其他同案被告，做法並不合理。

關又指，黃、梁兩人於案中的角色有限，黃只在維園逗留了一段短時間，而梁在集會中亦沒有發表任何公開講話，因此兩人的判刑均屬過重。

律政司一方則回應指，黃於其他案件獲法庭批准保釋後不久，即干犯同類罪行，因此原審法官上調其量刑起點亦屬正常。鑑於案發期間有關未經批准的集結對公共秩序和衛生構成的風險，原審法官針對黃、梁兩人所訂的量刑起點並非過重。

上訴庭兩名法官經考慮後，決定就部分上訴理據裁定黃上訴得直，刑期由10個月下調至8個月，當中6個月與其他同類案件的刑期分期執行；至於梁提出的上訴則被駁回，法官將於稍後頒佈裁決理由。

據了解，黃之鋒連同其他同類案件，共需服刑23個半月，撇除因涉《港區國安法》案件而被還押，黃可於2022年3月中刑滿出獄。

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記者：楊詠渝