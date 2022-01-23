【飯戲攻心】女神林明禎慨嘆無追求者　大馬女神遇上子華神： 很緊張

▲ 林明禎與黃子華在賀歲片《飯戲攻心》合作而感高興。

「大馬女神」林明禎參與香港的電影作品越來越多，預計於今個農曆新年檔上映的賀歲片《飯戲攻心》內，6位主要演員之中，林明禎就佔了其一，還跟主角「子華神」黃子華有不少對手戲，對於在電影界貨在累積經驗的她來說，是非常好的機會。

林明禎在賀歲片《飯戲攻心》飾演的阿喵一角，當中有不少與她本人相似的地方，例如二人同樣是飄洋過海來港發展、同樣是網紅的出身，她接受TOPick專訪說：「所以在戲裡角色有很多面對的挑戰，都是我有經驗過，覺得蠻奇妙。」

至於在戲裡林明禎演黃子華的「臨時女友」，她直言得知要跟「子華神」合作特別緊張：「之前完全沒有見過他本人，都聽人家稱他『子華神』，要跟神一樣的人見面的很緊張。但是他的氣場讓人覺得很好親近，整個人非常peaceful，讓我很快就融入到角色裡面，非常謝謝他。」

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廣東話大躍進

由2017年參演第一部電影《救殭清道夫》到今，這次《飯戲攻心》是林明禎拍戲以來最多對白的一次，更是最多廣東話對白的一次：「大概佔了一半都是廣東話，挑戰非常大，也因為這部戲我的廣東話稍為再進步了一些。」

拍檔黃子華亦有教她一些廣東話的發音：「例如『香港』，我以前唸會有轉音，但其實直接的短音就好了，子華糾正我一些咬字發音的問題。」

在過去約兩年的疫情期間，林明禎為工作不時在港、台、馬三個地方穿梭，前後經歷了至少十次的隔離，其中一次正是開拍《飯戲攻心》前：「電影劇組很快就給我劇本，讓我在隔離期間有足夠時間去背廣東話對白，每個字都需要他們錄音給我，我再用英文拼音拼出來一句一句死背，有時我都不知自己在講甚麼，所以挑戰性很高。」

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角色經歷

林明禎在《飯戲攻心》飾演的阿喵像是為其度身訂造，接到劇本後她也不禁反問：「覺得是因為知道我的故事嗎？還是剛好寫得一樣，這根本就是我自己！」

阿喵從小就投身社會，為減輕家庭負擔：「覺得她特別的勇敢和堅強，為了想增加收入和生活費，會攪盡腦汁去吸引別人去看她社交平台，增加人氣讓人認識她，覺得這跟我剛出道時不斷努力、亂衝的感覺是一樣的。」

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▲ （飯戲攻心》劇照）

女神無人追

不過在愛情方面，林明禎坦言跟阿喵不太相似：「覺得跟她最不像的就是愛情觀，可能我家庭背景關係，我也比較保守，戀愛經驗沒那麼豐富，我可能沒她這麼勇敢去投入每一段關係，我是屬於比較慢熱、被動，但現在年紀越來越大，不知道之後談起戀愛會怎麼樣。」

擁有天使面孔、魔鬼身材的林明禎絕對是女神級人馬，但她卻自爆沒追求者：「真的沒有追求者！不知道是因為工作關係，還是我接觸到的人的關係，目前是沒有的（嘆氣）。現在我過得剛剛好，也過得很充實，但是我不排斥，如果有遇到喜歡的對象，自己也會把握的。」

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論三地男生

問到覺得馬來西亞、台灣跟香港三個地方，哪一個地方的男生最吸引她？

體貼的她道出各處男生的優點：「香港男生來說比較直接、熱情，這是我很喜歡的一點。馬來西亞男生也非常直接熱情，對我來說他們比較有風度、傳統。台灣男生比較含蓄、慢熱，他們又有另外一種文化、不同的感覺，三個地方的人因文化背景和生活習慣的不同，其實都不太一樣，都有各別的優點。」

服裝：CAR2IE

髮型：Matt

化妝：Pinky

記者：陳心怡