【升中面試】英華書院1400人爭50學額　面試小組討論問教育議題及價值觀

▲ 英華書院面試小組討論考教育議題及價值觀。

位於深水埗的直資一條龍男校英華書院，創校超過200年，是本港歷史悠久的傳統名校之一，學生在公開試成績優秀，去年更誕生首名DSE狀元。書院每年都會收到逾千份中一入學申請，不過，由於書院會預留約7成中一學額給英華小學畢業生，因此外校生學額僅約50個，要脫穎而出取得學位，就要在面試中爭取更好表現。

英華書院是一條龍中小學男校，學校注重全人發展，除了學業，亦鼓勵及幫助學生發掘潛能。在2021年DSE文憑試中，英華書院的程朗考獲7科5**，成為該校首名DSE狀元。新上任的校長陳狄安在去年11月的中一簡介會上指出，2021學年約收到1400份中一入學申請，預計2022學年人數相約，而學校只有50個學額供非英華小學的畢業生。

設兩輪面試

校方列出最低入學要求：

學業成績優異（在中文、英文、數學、常識各科取得乙等或以上）

在小四下學期、小五全年的操行為乙等或以上

英華書院設有兩輪面試，除了女孩子及不符合最低要求的申請人外，其餘申請人均會獲邀進行第一輪小組面試，約4人一組，有中英部分，學生會圍繞一個主題展開討論。

校方會甄選250人進入第二輪面試，甄選準則包括申請人在小學的學習及操行表現、在學術及非學術性課外活動的表現及第一輪面試的表現。第二輪面試同樣設有中英兩部分，主要是與老師談話為主。

最新影片：

過往面試題目

高科技教育中心蘇廸希校長出版《最強直資中學天書》，整理了過往中心學生於英華書院的面試題目：

你覺得現今的女生是否比男生強？

請你形容你學校男生和女生相處的情況。

你對背誦及朗讀課文的學習模式有何看法？

應否說善意的謊言？

假如你是班會主席，你會分別舉辦甚麼活動來提高班內的閱讀及學術風氣？

另有學生分享，老師有給考生中英各一篇文章，其中中文篇章是關於地球生病，第一條問題為詞語填充，在10分鐘準備時間時要寫下答案，考生亦要朗讀整句句子；第二條問題則問考生地球患上甚麼病。

完成兩篇篇章後，老師亦給予考生小組討論主題，主題為「正所謂「求學不是求分數」，你認為是否應取消成績表這種模式？），準備時間為10分鐘，準備時可寫筆記。

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責任編輯︰王明芳