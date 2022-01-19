【幫助就業】社企為SEN青年提供實習機會　助其投身職場

▲ 社企為SEN青年提供實習機會，助其投身職場。（「好餸」提供）

創立於2016年的社企「好餸」，創辦人麥慧嫻原本目的是希望「為公公婆婆買餸」，方便在職家長或行動不便的長者，近年隨着「好餸」不斷擴展， 麥慧嫻慢慢衍生出僱用弱勢社群的想法，現時「好餸」積極地聘用 SEN 及展能青年，提供實習機會，讓他們獲得職場培訓與經驗。

麥慧嫻表示，「好餸」會聘用 SEN及展能青年，由他們幫公公婆婆做餸菜料理包，既能方便老人家及上班族，又可提供工作機會予有需要支援的殘疾人士。而且更可以為 SEN 及展能青年提供實習機會，讓他們獲得職場培訓與經驗，並積極幫助他們尋找合適僱主，盡快公開就業，開展人生新階段。

「好餸」所接收的培訓對象，一般為剛離校不久的畢業生，或待業一段頗長時間的青年。目前，「好餸」已經與多家機構建立合作關係，包括「唐氏綜合症協會」、「基督教家庭服務中心」、「鄰舍輔導會」和「匡智會」等。麥慧嫻指，社福機構對一般離校SEN青年所提供的跟進服務，多於心理及情緒輔導、家長支援等，至於實體的職場培訓相對缺乏，「好餸」正好補上這個缺口，提供職場實習培訓計劃。

SEN青年獲機會實習

SEN青年一般會到「好餸」實習1至3個月不等，主要訓練他們的上班紀律、工作技能，如何與上司、 同事溝通等，而「好餸」亦會正式聘用有潛力繼續發展的青年，留在「好餸」繼續受訓實習，按部就班嘗試不同崗位的工作，一般為期6個月。當他們穩定工作了一段時間，有了一定工作能力及累積了相關經驗，就會按其能力、興趣，為他們尋找適合的行業及僱主，協助他們正式公開就業。

「好餸」職訓計劃實行至今約兩年多，訓練了至少8位SEN及展能青年，並成功協助不少青年順利銜接到新工作。例如樂仔本身有輕度智障，專注力嚴重不足，令他難以就業。但他在「好餸」實習 工作期間，發掘出對裝嵌組件工作有濃厚興趣，表現突出，能力可達常人水平，於是在「好餸」工作了 12 個月後成功獲活動策劃公司聘用。更有自閉症青年Thomas原本在工作期間無法管理情緒，專注力不足，生產能力低，於「好餸」學習使用各類應用系統及工具，終獲服裝品牌公司聘用。

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責任編輯：李榮忠